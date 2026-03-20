Trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026

Được xem là một trong những sự kiện văn hóa - ẩm thực quy mô lớn nhất cả nước, lễ hội năm nay quy tụ hơn 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 - 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, cùng các địa phương liên kết phát triển du lịch với TP.HCM. Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán các nước và các thương hiệu ẩm thực quốc tế tại TP.HCM, mang đến một không gian ẩm thực đa sắc màu văn hóa.

Khi 500 món ngon kể chuyện văn hóa ẩm thực Việt

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là chương trình trải nghiệm mang tên "500 món ăn Saigontourist Group - 10 hành trình hương vị", trong đó toàn bộ không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền đất nước.

Mỗi cụm gian hàng được ví như một "chương" trong hành trình khám phá di sản ẩm thực Việt Nam. Thực khách sẽ lần lượt đi qua các không gian: Ẩm thực Tây Bắc - vùng địa đầu Tổ quốc; Ẩm thực miền Trung; Ẩm thực biển; Ẩm thực hoàng gia - cung yến; Ẩm thực miền Nam; Ẩm thực từ hạt gạo Việt và làng bánh dân gian; Ẩm thực và tinh hoa trà Việt; Ẩm thực và hương vị Bắc; Ẩm thực xanh - ẩm thực chay; và đặc biệt là khu "Ẩm thực không biên giới".

Ẩm thực miền Bắc gây ấn tượng với những hương vị thanh tao, chuẩn vị truyền thống như các món ăn mang dấu ấn văn hóa ẩm thực vùng đồng bằng sông Hồng với cá lăng nướng lá gừng hoặc om chuối đậu, bún Bung Hà Nội, các món đặc sản vùng núi miền Bắc như sườn lợn nướng mắc khén - hạt dổi.

Ẩm thực miền Trung hấp dẫn với các món mỹ vị hoàng cung như nem hoàng gia hạt sen, bánh tép rong cung đình, cánh phượng ủ thảo mộc, nem nướng lụi tiến vua, chè đậu ngự cung đình; hương vị đậm đà với các món đặc sản xứ Huế, xứ Nghệ, xứ Quảng, ẩm thực biển, ẩm thực Tây nguyên, các món ăn vặt Đà Lạt… nơi mỗi món ăn đều gắn liền với câu chuyện văn hóa và lịch sử của từng vùng đất.

Trong khi đó, cụm ẩm thực miền Nam mang đến không khí sôi động với các món ăn dân dã Nam bộ, đặc sản vùng sông nước, các món ăn đường phố Sài Gòn và những món ngon biển đảo từ Phú Quốc, Côn Đảo, Rạch Giá… Nhiều món nghe tên thôi đã thấy "thèm", như cừu khổng ngự tiềm chi nhân quả, chả đùm bò gan ngỗng - bánh phồng tôm, mai ghẹ tứ vị, vịt cỏ Gò Công nướng mắm nhỉ - kim chi, bánh canh mực sữa Phú Quốc củ sen, gỏi bông điên điển cua đồng, gà - vịt quay 7 vị…

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực Việt Nam, lễ hội năm nay còn mở rộng thêm không gian "Ẩm thực không biên giới" với sự góp mặt của các gian hàng ẩm thực quốc tế do Tổng lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan cùng các đối tác quốc tế tại TP.HCM giới thiệu. Đây được xem là điểm nhấn mới, mang đến cơ hội giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế ngay trong lòng thành phố.

Hội thi vinh danh các đầu bếp, chuyên gia pha chế giỏi

Trước khi lễ hội chính thức khai mạc, vào ngày 25.3 tại Nhà hàng Cẩm Chướng (Khu du lịch Văn Thánh) sẽ diễn ra các Hội thi vinh danh 10 món ngon vùng miền, 10 đầu bếp làm ra món ngon, 06 chuyên gia pha chế giỏi. Những món ăn và thức uống đạt giải sẽ được trình diễn trực tiếp, giới thiệu và giao lưu cùng thực khách trong suốt bốn ngày diễn ra lễ hội, giúp thực khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật chế biến cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Ngoài ra, hai chuyên đề ẩm thực đáng chú ý cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ lễ hội gồm: "Tinh hoa ẩm thực Việt vươn tầm thế giới - Chia sẻ và lan tỏa" (ngày 26.3) và "Du lịch xanh - Ẩm thực miền sông nước" (ngày 27.3). Đây là diễn đàn giao lưu giữa các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, nghệ nhân và sinh viên ngành du lịch - khách sạn nhằm lan tỏa xu hướng ẩm thực bền vững và sáng tạo từ nền tảng truyền thống.

"Đại tiệc" văn hóa - nghệ thuật và làng nghề truyền thống

Không chỉ là "đại tiệc vị giác", lễ hội còn mang đến cho du khách một không gian văn hóa – nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong suốt bốn ngày diễn ra lễ hội, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ được tổ chức liên tục như múa rối nước, múa Chăm, múa xòe, múa khỉ, quan họ Bắc Ninh, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, giao duyên trên hồ, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây nguyên, nhạc cụ dân tộc đàn đá, nhạc ngũ âm Khmer và các tiết mục âm nhạc đương đại. Các tiết mục này không chỉ góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động mà còn giúp du khách hiểu thêm về sự phong phú của văn hóa dân gian Việt Nam.

Song song đó là khu làng nghề truyền thống, nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật thủ công và trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như làm bánh dân gian, đan nón lá, làm gốm, làm guốc mộc, quạt giấy. Những trải nghiệm này đặc biệt thu hút du khách quốc tế, bởi đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận trực tiếp với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam vẫn đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian check-in mang đậm bản sắc vùng miền

Một điểm hấp dẫn khác của lễ hội là hệ thống tiểu cảnh và không gian trải nghiệm văn hóa được thiết kế công phu, tái hiện nhiều hình ảnh đặc trưng của các vùng miền Việt Nam.

Du khách có thể tham quan và chụp ảnh tại các tiểu cảnh mang màu sắc lễ hội dân gian, các linh vật được tái hiện từ Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026, cùng các khu trải nghiệm, tương tác tại khu vực chợ nổi, "trên bến dưới thuyền". Những không gian này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn khuyến khích du khách chia sẻ hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và tính quốc tế ngày càng rõ nét, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 50 gian hàng đến từ các đơn vị trong hệ thống Saigontourist Group trên cả nước, sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines, hỗ trợ âm thanh từ Hiển Event, đồng hành của Satra và bảo trợ thông tin từ các báo đài tại TP.HCM.

Nhanh tay mua vé sớm để nhận ưu đãi Chương trình bán vé sớm (Early Bird) vẫn còn áp dụng đến hết ngày 23.3.2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, khách có thể lựa chọn mua 10 vé tặng 1 vé hoặc giảm ngay 10% tổng giá trị hóa đơn. Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội; trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn được miễn phí vé vào cổng. Liên hệ các điểm bán vé chính thức: Khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3: 0901 889 701/702/703; Khu du Lịch Tân Cảng: 0901 889 704; Khu du lịch Văn Thánh: 0901 889 705. Hoặc liên hệ số hotline: 0901 889 709, và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc.



