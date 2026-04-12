'Nàng' ngựa lùn Ca Cao siêu tinh nghịch trong tiệc đầy tháng ở Thảo Cầm Viên

Sáng 12.4, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, không khí rộn ràng lan khắp khu chuồng thú khi sự kiện "mừng đầy tháng" cho ngựa lùn Ca Cao và sinh nhật của những "cư dân" quen thuộc chính thức diễn ra.

Trong khuôn viên xanh mát, giữa tiếng cười của du khách và trẻ nhỏ, bé ngựa lùn Ca Cao - nhân vật chính của buổi lễ trở thành tâm điểm chú ý.

Tiệc đầy tháng ngựa lùn Ca Cao thu hút đông đảo các du khách vào sáng cuối tuần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vừa được nhân viên mở cửa chuồng, "cô nàng" Ca Cao đã lập tức phóng vụt ra ngoài, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy vòng khắp khu vực như không biết mệt. Nàng ngựa non liên tục áp sát, "chọc ghẹo" ngựa cha, ngựa mẹ rồi cả "người anh" trong đàn, khiến không khí khu chuồng thêm phần náo nhiệt. "Chiếc bánh kem" đặc biệt từ rau củ được chuẩn bị sẵn dường như chẳng đủ sức giữ chân Ca Cao lâu, phải một lúc sau, khi đã chạy chán, nàng ngựa nhỏ mới tò mò tiến lại, nhấm nháp vài miếng rồi lại hí hửng quay đi, tiếp tục những vòng chạy đầy năng lượng. Sau 1 tháng, ngựa lùn Ca Cao đã tăng từ 12 lên 21 kg ẢNH: VŨ PHƯỢNG "Bánh kem" đầy tháng của ngựa Ca cao là những loại rau, củ, cỏ khoái khẩu của cả gia đình ẢNH: VŨ PHƯỢNG Ngựa lùn Ca Cao quậy tưng trong tiệc đầy tháng

Sinh ngày 11.3.2026, Ca Cao là con của cặp ngựa Thị Mai và Văn Mai. Sau tròn 1 tháng tuổi, nàng ngựa nhỏ đã nhanh nhẹn, thích chạy nhảy và sớm thích nghi với môi trường sống tại vườn thú.

Khi mới chào đời, Ca Cao nặng khoảng 12 kg. Đến nay, cân nặng đã tăng lên 21 kg, chiều cao đạt 65 cm, chiều dài thân 51 cm. Theo đội ngũ thú y, sự phát triển ổn định của cá thể này là kết quả của quá trình chăm sóc khoa học, theo dõi sát sao, đồng thời là tín hiệu tích cực cho công tác nhân giống, bảo tồn động vật tại đây.

Không chỉ có "tiệc đầy tháng", sự kiện còn kết hợp tổ chức sinh nhật cho Vú Sữa, ngựa lùn Pony sinh năm 2023, nổi bật với tính cách thân thiện và linh cẩu Bánh Mì sinh năm 2017, đại diện cho nhóm động vật châu Phi. Sự xuất hiện của các loài khác nhau mang đến cho du khách một bức tranh sinh động về thế giới động vật đa dạng.

Ngựa lùn Ca Cao năng động, liên tục chạy nhảy khắp khu chuồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong suốt chương trình, khách tham quan có dịp trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ thú y, nhân viên chăm sóc, tìm hiểu quy trình nuôi dưỡng thú non, chế độ dinh dưỡng cũng như tập tính đặc trưng của từng loài.

Với nhiều em nhỏ, đây là lần hiếm hoi được tiếp cận gần gũi và hiểu sâu hơn về công việc phía sau những khu chuồng tưởng chừng quen thuộc.

Ngoài Ca Cao, hôm nay ngựa Vú Sữa cũng được tổ chức sinh nhật 3 tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những người bạn chung chuồng với gia đình ngựa lùn cũng được "đãi" ăn tiệc sinh nhật, đầy tháng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hôm nay linh cẩu Bánh Mì ở gần chuồng ngựa lùn cũng được tổ chức tiệc sinh nhật 9 tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, đơn vị mong muốn lan tỏa thông điệp: động vật là những sinh thể có cảm xúc, cần được tôn trọng và bảo vệ.

Việc kết hợp giữa chăm sóc khoa học và giáo dục trải nghiệm không chỉ giúp động vật phát triển tự nhiên, mà còn góp phần hình thành ý thức bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học cho cộng đồng.