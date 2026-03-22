Rùa, vẹt, cừu… diễu hành mừng 162 năm Thảo Cầm Viên, trẻ em thích thú

Sáng 22.3, không khí tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên rộn ràng khi hàng trăm du khách, đặc biệt là các em nhỏ và gia đình, cùng tụ hội mừng sinh nhật lần thứ 162 của "ngôi nhà xanh" giữa lòng TP.HCM.

Du khách nhí hào hứng giao lưu với các "idol Zoobiz" trong ngày sinh nhật 162 năm của Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khác với những nghi thức quen thuộc, tâm điểm của chương trình năm nay chính là màn xuất hiện đầy sôi động của dàn "idol Zoobiz" - những cư dân nổi tiếng, thân thiện và được yêu thích bậc nhất tại Thảo Cầm Viên. Ngay khi MC vừa dứt lời, sân khấu lập tức "bùng nhiệt" trong tiếng reo hò của du khách nhí.

Mở màn là sự xuất hiện của cặp rùa Sulcata có tên gọi Vinh - Hoa. Tiếp theo là sự xuất hiện của bộ tứ vẹt xám có tên gọi Cầu - Dừa - Đủ - Sung với vẻ lanh lợi, tinh nghịch gây ấn tượng với du khách bởi ngoại hình.

Bộ tứ vẹt xám được đặt tên Cầu - Dừa - Đủ - Sung ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tiếp đó, chú vẹt mào trắng tên Gạo xuất hiện trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Với bộ lông trắng muốt, Gạo liên tục nghiêng đầu, xòe cánh khi được vuốt ve, khiến nhiều em nhỏ thích thú, không rời mắt.

Được tương tác trực tiếp với động vật giúp các bé hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không kém phần thu hút là nhóm "idol thân thiện" gồm cừu Tài - Lộc và dê Tấn - Tới. Đây là những gương mặt quen thuộc tại khu vườn thú thiếu nhi, nơi du khách có thể trực tiếp cho ăn vào dịp cuối tuần. Sự xuất hiện của các "ngôi sao bốn chân" mang đến cảm giác gần gũi, đời thường, đặc biệt thu hút các gia đình có trẻ nhỏ.

Những "idol" trong vòng vây của "fan cứng" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một điểm nhấn thú vị khác là kỳ nhông xanh Orange - "idol trầm tính" nhưng lại gây bất ngờ khi tỏ ra thích được ôm ấp. Hình ảnh chú lim dim trong vòng tay người chăm sóc khiến nhiều người tranh thủ ghi lại.

Không chỉ dừng lại ở việc "ra mắt", các "idol Zoobiz" còn trực tiếp giao lưu, cho du khách chụp ảnh, tương tác ngay tại sân khấu. Nhiều em nhỏ hào hứng tiến lại gần, lần đầu được chạm tay, quan sát các loài vật ở khoảng cách gần, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.



Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng giới thiệu thành viên mới - bé ngựa lùn Cacao. Dù chưa xuất hiện trực tiếp do còn nhỏ, nhưng những hình ảnh đầu tiên của "em bé quốc dân" vẫn khiến nhiều du khách thích thú ngay dịp vừa qua xuân Bính Ngọ.

Cặp rùa Sulcata có tên gọi Vinh - Hoa ra mắt khán giả ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Kỳ nhông được biết đến với biệt danh "idol trầm tính" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tiếp xúc với động vật giúp trẻ nuôi dưỡng lòng yêu thương và sự đồng cảm, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường và tôn trọng sự sống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ, hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, nơi này không chỉ là một điểm đến, mà đã trở thành một phần ký ức, một phần tình cảm của biết bao thế hệ.

Trong chương trình, bà Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến, đại diện Nhà xuất bản Trẻ - đơn vị có 2 tác phẩm đạt giải, trong đó cuốn Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Kho báu trong lòng thành phố giành giải B Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025 cũng chia sẻ bộ sách này được thực hiện với nhiều tâm huyết.

Bà Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến chia sẻ về cuốn sách viết về Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa giành giải B Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo bà Tuyến, sách hướng đến 2 mục tiêu chính: giúp các em nhỏ hiểu hơn về đời sống của cây cối, muông thú, cũng như công việc thầm lặng của đội ngũ chăm sóc tại Thảo Cầm Viên; đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Tác phẩm được đầu tư công phu, dày 160 trang, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 160 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Trẻ dự kiến tiếp tục phối hợp Thảo Cầm Viên thực hiện thêm nhiều đầu sách mới.

"Chúng tôi cũng mong muốn đón nhận ý tưởng, góp ý từ bạn đọc, du khách. Nếu phù hợp, những ý tưởng này hoàn toàn có thể được phát triển thành các dự án sách trong tương lai", bà Tuyến chia sẻ.

Du khách nhí hào hứng xem "idol Zoobiz" diễu hành trong Thảo Cầm Viên

Chiếc bánh sinh nhật đặc biệt của Thảo Cầm Viên được dành tặng các "thú viên" ngay sau chương trình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau phần giao lưu, không khí càng thêm náo nhiệt với màn diễu hành của dàn "idol Zoobiz" quanh khuôn viên. Các "ngôi sao" được đưa lên xe, di chuyển qua nhiều tuyến đường nội khu trong tiếng nhạc rộn ràng.