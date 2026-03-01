Khách mặc áo dài, đoàn viên... được mua vé cổng 40.000 đồng ở Thảo Cầm Viên

Trong tháng 3.2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai chương trình ưu đãi vé cổng đồng giá 40.000 đồng cho nhiều nhóm khách, nhằm hưởng ứng tháng áo dài, tháng thanh niên và kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.

Giá vé người lớn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang áp dụng là 60.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, từ ngày 1.3 - 31.3.2026, du khách mặc áo dài (áp dụng cho cả nam và nữ) khi tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ được mua vé với giá 40.000 đồng/người. Hoạt động này nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong tháng áo dài.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên xuất trình thẻ Đoàn khi mua vé cũng được áp dụng mức giá 40.000 đồng/người. Chương trình nhằm chào mừng tháng thanh niên, hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3), đồng thời tạo điều kiện để lực lượng đoàn viên tham gia các hoạt động vui chơi, tìm hiểu thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo tồn động vật.

Đặc biệt, khách tham quan có ngày sinh trong tháng 3 (xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu) cũng được mua vé đồng giá 40.000 đồng, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn (23.3). Đây được xem là hoạt động tri ân, thu hút người dân và du khách đến tham quan trong dịp này.

Những năm gần đây, Thảo Cầm Viên "gây bão" trên mạng xã hội với những bài đăng ấn tượng trên fanpage ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giá vé vào cổng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện có 2 mức: 40.000 đồng và 60.000 đồng/người. Trong đó, vé người lớn 60.000 đồng/người áp dụng cho khách có chiều cao từ 1,3 m trở lên; vé trẻ em 40.000 đồng/người áp dụng cho khách cao từ 1 m đến dưới 1,3 m. Trẻ em dưới 1 m, đi kèm phụ huynh, được miễn phí vé vào cổng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những điểm tham quan lâu đời và tiêu biểu tại TP.HCM, với lịch sử hình thành hơn 160 năm. Hiện nơi đây chăm sóc, bảo tồn hàng trăm loài động vật quý hiếm và hàng ngàn cá thể thực vật, đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.