Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp tết: Có gì hấp dẫn?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
23/02/2026 14:41 GMT+7

6 ngày tết, hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn du xuân. Vì sao nơi này thu hút đông khách đến vậy?

Ngày 23.2, tức mùng 7 tết, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, hơn 110.000 lượt khách đã tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong 6 ngày tết (từ 17 - 22.2, tức mùng 1 - 6), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. 

Đây là một trong những mức tăng trưởng ấn tượng của điểm đến xanh giữa lòng TP.HCM trong dịp đầu năm.

Vì sao hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp tết? - Ảnh 1.

Ngựa lùn ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có mình ngắn, vững chãi. Ngựa lùn được xếp vào nhóm động vật thông minh và hơi "bướng"

ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Trong những ngày tết, dòng người đã đổ về vườn thú khá đông. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài lựa chọn nơi đây làm điểm du xuân, vui chơi, chụp ảnh và trải nghiệm các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật mùa tết năm nay là chương trình "Idol Zoobiz - Vui xuân mê tít" lần đầu tiên được tổ chức. Không dàn dựng cầu kỳ hay sân khấu hoành tráng, chương trình gây chú ý bằng hoạt động diễu hành cùng muôn thú giữa không gian rợp bóng cây cổ thụ.

Vì sao hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp tết? - Ảnh 2.
Vì sao hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp tết? - Ảnh 3.

Dịp tết vừa qua, đàn ngựa được diễu hành trên chuyến tàu xuân tương tác cùng du khách

ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, các "cư dân" thân thiện như dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng… xuất hiện trong đoàn diễu hành đặc biệt, sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh. Hình ảnh động vật và mascot vui tươi tương tác cùng du khách tạo nên không khí gần gũi, sinh động, thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được quan sát động vật ở cự ly gần, nghe giới thiệu về tập tính và đặc điểm từng loài. Bên cạnh hoạt động diễu hành, khách tham quan còn được xem voi, hà mã, hổ biểu diễn tập tính, tham gia cho thú ăn và tìm hiểu công tác chăm sóc động vật tại vườn thú.

Sự kết hợp giữa không gian xuân với sắc mai vàng, tiểu cảnh linh vật, làng quê tết xưa cùng các hoạt động tương tác đã góp phần tạo nên sức hút cho Thảo Cầm Viên trong dịp đầu năm. Lượng khách tăng hơn 11% so với năm trước cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến xanh, thân thiện với thiên nhiên đang ngày càng được nhiều gia đình ưu tiên mỗi dịp tết.

Du lịch TP.HCM thu 12.150 tỉ đồng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tin liên quan

Lần đầu ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Ngựa lùn, dê, cừu… lên tàu du xuân

Lần đầu ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Ngựa lùn, dê, cừu… lên tàu du xuân

Dịp Tết Bính Ngọ này, lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho ngựa lùn, dê, cừu... diễu hành trên chuyến tàu xuân đặc biệt ngay trong khuôn viên.

Thực hư chuyện 'cứu 1 được 2' sau vụ thiên nga bị trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Chuyện gia đình ngựa ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Khám phá thêm chủ đề

Thảo Cầm viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đi du lịch TP.HCM TP.HCM Ngựa lùn Động vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận