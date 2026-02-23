Hơn 110.000 người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp tết: Có gì hấp dẫn?

Ngày 23.2, tức mùng 7 tết, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, hơn 110.000 lượt khách đã tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong 6 ngày tết (từ 17 - 22.2, tức mùng 1 - 6), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là một trong những mức tăng trưởng ấn tượng của điểm đến xanh giữa lòng TP.HCM trong dịp đầu năm.

Ngựa lùn ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có mình ngắn, vững chãi. Ngựa lùn được xếp vào nhóm động vật thông minh và hơi "bướng" ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Trong những ngày tết, dòng người đã đổ về vườn thú khá đông. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài lựa chọn nơi đây làm điểm du xuân, vui chơi, chụp ảnh và trải nghiệm các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật mùa tết năm nay là chương trình "Idol Zoobiz - Vui xuân mê tít" lần đầu tiên được tổ chức. Không dàn dựng cầu kỳ hay sân khấu hoành tráng, chương trình gây chú ý bằng hoạt động diễu hành cùng muôn thú giữa không gian rợp bóng cây cổ thụ.

Dịp tết vừa qua, đàn ngựa được diễu hành trên chuyến tàu xuân tương tác cùng du khách ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, các "cư dân" thân thiện như dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng… xuất hiện trong đoàn diễu hành đặc biệt, sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh. Hình ảnh động vật và mascot vui tươi tương tác cùng du khách tạo nên không khí gần gũi, sinh động, thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được quan sát động vật ở cự ly gần, nghe giới thiệu về tập tính và đặc điểm từng loài. Bên cạnh hoạt động diễu hành, khách tham quan còn được xem voi, hà mã, hổ biểu diễn tập tính, tham gia cho thú ăn và tìm hiểu công tác chăm sóc động vật tại vườn thú.

Sự kết hợp giữa không gian xuân với sắc mai vàng, tiểu cảnh linh vật, làng quê tết xưa cùng các hoạt động tương tác đã góp phần tạo nên sức hút cho Thảo Cầm Viên trong dịp đầu năm. Lượng khách tăng hơn 11% so với năm trước cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến xanh, thân thiện với thiên nhiên đang ngày càng được nhiều gia đình ưu tiên mỗi dịp tết.