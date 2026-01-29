Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chàng trai khiến nhiều người giật mình với loạt mô hình động vật 'có một không hai'

Phan Diệp
Phan Diệp
29/01/2026 06:15 GMT+7

Anh Huỳnh Tấn Phước (27 tuổi, ở Đà Nẵng) gây chú ý trên mạng xã hội với loạt mô hình động vật độc đáo, thu hút nhiều chia sẻ và bình luận.

Những mô hình động vật trong bộ sưu tập "Ô nhiễm" của anh Phước tạo hiệu ứng tích cực trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa trên mạng xã hội.

Mẩu rác nhỏ, vấn đề lớn

Mới đây, mô hình một cá thể diệc xám chết vì vô tình vướng phải sợi dây ni lông được anh chia sẻ lên mạng xã hội thu hút gần 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Đập vào mắt người xem là sợi dây quấn ngang cổ con chim khiến con vật không kịp ăn bữa cuối cùng còn những quả trứng trong tổ thì không thể nở gây ấn tượng mạnh.

Một mô hình động vật độc đáo khác, anh Phước chế tác một con cá nằm trong dĩa thức ăn. Bên trong bụng cá là nhiều rác thải nhựa. Chàng trai đặt câu hỏi trong bài đăng kèm hình ảnh trên mạng xã hội: Rác thải sẽ đi về đâu?. 

Anh cho biết, rác thải sẽ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta với mật độ ngày càng cao, có thể sẽ thâm nhập vào những bữa ăn hằng ngày.

Chàng trai Đà Nẵng gây ấn tượng với mô hình động vật độc đáo bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Mô hình chim diệc xám

Ảnh: NVCC

Chàng trai Đà Nẵng gây ấn tượng với mô hình động vật độc đáo bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Mô hình bụng cá trên dĩa thức ăn

Ảnh: NVCC

Chị Sama Phụng, quản trị viên nhóm: Vẽ minh họa - Illustration với gần 700.000 thành viên chia sẻ: "Nhóm cộng đồng có hoạt động trao giải mỗi tuần, cho tác giả đăng có hình ảnh sản tác phẩm của mình được nhiều lượt like nhất. Với những tác phẩm có thông điệp sâu sắc, anh Phước đã từng 2 lần liên tiếp đạt giải bức tranh của tuần. Hình ảnh của tác phẩm đó cũng sẽ được dùng làm ảnh bìa của nhóm trong 1 tuần để lan tỏa thông điệp".

Theo anh, ô nhiễm môi trường nghe có vẻ lớn lao nhưng lại là vấn đề gần gũi trong đời sống hằng ngày. Một mẩu rác nhỏ, một chiếc ống hút nhựa tiện lợi nếu bị xả ra tự nhiên có thể gây tác hại khó lường cho những loài sinh vật. Về lâu dài, rác thải ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

Giảm rác thải ra môi trường

Vốn làm nghề chế tác mô hình từ vật liệu đất sét polymer, resin… anh Phước tận dụng thời gian rảnh làm thêm những sản phẩm liên quan tới chủ đề môi trường. Có khi gần 2 tháng, anh mới làm xong một sản phẩm.

Chàng trai Đà Nẵng gây ấn tượng với mô hình động vật độc đáo bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Mô hình hải cẩu bị mắc kẹt

Ảnh: NVCC

Chàng trai Đà Nẵng gây ấn tượng với mô hình động vật độc đáo bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Bụng cá da trơn đầy rác

Ảnh: NVCC

Ngoài chất liệu đất sét polymer và resin, anh Phước còn sử dụng nhiều vật liệu tái chế như miếng ni lông, ống hút, hay thậm chí là sợi lưới bị bỏ đi…

Anh ít khi giải thích ý nghĩa hay thông điệp đằng sau của mô hình mà để người xem tự cảm nhận. Theo anh, mắt nghệ thuật của mỗi người là khác nhau.

Chàng trai Đà Nẵng gây ấn tượng với mô hình động vật độc đáo bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Anh Phước và tác phẩm mô hình động vật của mình

Ảnh: NVCC

Ngoài chủ đề ô nhiễm, hình ảnh những loài động vật hoang dã bị chết bởi những cái bẫy của con người cũng khiến anh Phước đau đáu. Sắp tới, có thể chàng trai sẽ thực hiện những mô hình động vật hoang dã để kêu gọi mọi người lên tiếng và hành động.

"Mình mong muốn mỗi người sẽ có những hành động nhỏ như hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, không vứt rác bừa bãi và tái chế những gì có thể để thiên nhiên bớt một phần gánh nặng", chàng trai nói.


Tin liên quan

Leo núi Bà Đen thấy bảng 'check-in thì sang, hái trộm thì kém': Bạn nghĩ gì?

Leo núi Bà Đen thấy bảng 'check-in thì sang, hái trộm thì kém': Bạn nghĩ gì?

Khu du lịch núi Bà Đen treo bảng 'Trekking chuẩn gu, không thu chiến lợi phẩm' để nhắc du khách không hái trái cây trên đường leo núi.

Những chuyến leo núi đặc biệt trên đỉnh Bà Đen

Khám phá thêm chủ đề

rác thải túi ni lông Bảo vệ môi trường mô hình động vật mô hình động vật có một không hai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận