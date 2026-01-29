Chàng trai khiến nhiều người giật mình với loạt mô hình động vật 'có một không hai'

Những mô hình động vật trong bộ sưu tập "Ô nhiễm" của anh Phước tạo hiệu ứng tích cực trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa trên mạng xã hội.



Mẩu rác nhỏ, vấn đề lớn

Mới đây, mô hình một cá thể diệc xám chết vì vô tình vướng phải sợi dây ni lông được anh chia sẻ lên mạng xã hội thu hút gần 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Đập vào mắt người xem là sợi dây quấn ngang cổ con chim khiến con vật không kịp ăn bữa cuối cùng còn những quả trứng trong tổ thì không thể nở gây ấn tượng mạnh.

Một mô hình động vật độc đáo khác, anh Phước chế tác một con cá nằm trong dĩa thức ăn. Bên trong bụng cá là nhiều rác thải nhựa. Chàng trai đặt câu hỏi trong bài đăng kèm hình ảnh trên mạng xã hội: Rác thải sẽ đi về đâu?.

Anh cho biết, rác thải sẽ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta với mật độ ngày càng cao, có thể sẽ thâm nhập vào những bữa ăn hằng ngày.

Mô hình chim diệc xám Ảnh: NVCC

Mô hình bụng cá trên dĩa thức ăn Ảnh: NVCC

Chị Sama Phụng, quản trị viên nhóm: Vẽ minh họa - Illustration với gần 700.000 thành viên chia sẻ: "Nhóm cộng đồng có hoạt động trao giải mỗi tuần, cho tác giả đăng có hình ảnh sản tác phẩm của mình được nhiều lượt like nhất. Với những tác phẩm có thông điệp sâu sắc, anh Phước đã từng 2 lần liên tiếp đạt giải bức tranh của tuần. Hình ảnh của tác phẩm đó cũng sẽ được dùng làm ảnh bìa của nhóm trong 1 tuần để lan tỏa thông điệp".

Theo anh, ô nhiễm môi trường nghe có vẻ lớn lao nhưng lại là vấn đề gần gũi trong đời sống hằng ngày. Một mẩu rác nhỏ, một chiếc ống hút nhựa tiện lợi nếu bị xả ra tự nhiên có thể gây tác hại khó lường cho những loài sinh vật. Về lâu dài, rác thải ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

Giảm rác thải ra môi trường

Vốn làm nghề chế tác mô hình từ vật liệu đất sét polymer, resin… anh Phước tận dụng thời gian rảnh làm thêm những sản phẩm liên quan tới chủ đề môi trường. Có khi gần 2 tháng, anh mới làm xong một sản phẩm.

Mô hình hải cẩu bị mắc kẹt Ảnh: NVCC

Bụng cá da trơn đầy rác Ảnh: NVCC

Ngoài chất liệu đất sét polymer và resin, anh Phước còn sử dụng nhiều vật liệu tái chế như miếng ni lông, ống hút, hay thậm chí là sợi lưới bị bỏ đi…

Anh ít khi giải thích ý nghĩa hay thông điệp đằng sau của mô hình mà để người xem tự cảm nhận. Theo anh, mắt nghệ thuật của mỗi người là khác nhau.

Anh Phước và tác phẩm mô hình động vật của mình Ảnh: NVCC

Ngoài chủ đề ô nhiễm, hình ảnh những loài động vật hoang dã bị chết bởi những cái bẫy của con người cũng khiến anh Phước đau đáu. Sắp tới, có thể chàng trai sẽ thực hiện những mô hình động vật hoang dã để kêu gọi mọi người lên tiếng và hành động.

"Mình mong muốn mỗi người sẽ có những hành động nhỏ như hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, không vứt rác bừa bãi và tái chế những gì có thể để thiên nhiên bớt một phần gánh nặng", chàng trai nói.



