Leo núi Bà Đen thấy bảng 'check-in thì sang, hái trộm thì kém': Bạn nghĩ gì?

Ngày 13.1, trang mạng xã hội của Khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh đăng thông tin khuyến cáo du khách không được hái trái cây trên đường leo núi khiến nhiều người bất ngờ.

Bảng thông báo có nội dung: "Trekking chuẩn gu, không thu chiến lợi phẩm" mong muốn du khách leo núi là để chinh phục giới hạn bản thân không phải để hái trái cây của người dân.

Hành động hái trộm quả không đẹp nhưng vẫn đang âm thầm diễn ra, ảnh hưởng đến nông dân và cộng đồng người yêu bộ môn leo núi.

Thông báo của Ban quản lý khu du du lịch núi Bà Đen Ảnh: BQL

Ban quản lý khu du lịch cho biết, cây trái ở khu vực núi Bà Đen không mọc hoang mà là tài sản và thành quả lao động của người dân trong vùng. Do đó, ban quản lý kêu gọi cộng đồng người leo núi và du khách tham quan không nên tự ý hái quả, bẻ cành trên đường chinh phục đỉnh núi Bà Đen.

Hành động này thể hiện sự văn minh, tôn trọng người gieo trồng. Ý thức của mọi người sẽ giúp người dân yên tâm trồng trọt, giữ vườn, giữ bóng mát cho khu rừng và những du khách đến sau.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước khi ban quản lý chính thức có thông báo như trên, trong các hội nhóm người leo núi Bà Đen trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin về một tấm bảng "cấm hái quả" được cho là của người dân.

Tấm bảng có nội dung: "Chào quý khách. Quý khách tham quan đỉnh núi vui lòng đừng bẻ cây trái trên đường. Trái cây không phải của rừng, chúng tôi đem từ dưới đất lên trồng rất cực... Xin đừng bẻ".

Tấm bảng trên đường leo núi Ảnh: NVCC

Nguyễn Quốc Thịnh (23 tuổi) chia sẻ vừa có chuyến leo núi Bà Đen đầu năm 2026. Trên đường đi Thịnh cũng đã gặp một tấm bảng với nội dung xin đừng bẻ cây trái. Trở về, ngoài những tấm hình của bản thân, Thịnh còn đăng thông tin về tấm bảng này lên mạng xã hội để nhiều người được biết.

"Trên đường leo núi có nhiều cây ăn quả, như chuối, xoài, mít… Cây ăn quả trên núi là do người dân địa phương trồng để mưu sinh, tuyệt đối không nên hái và đặc biệt là khi leo núi nên giữ gìn vệ sinh chung", Quốc Thịnh cho biết.

Xoay quanh vấn đề này, trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ ý kiến. Có người bình luận: "Thay vì hái trái thì đầu mùa mưa mỗi người leo núi đem hạt cây rừng/cây ăn quả lên núi rải thì hay quá. Hoặc mỗi chuyến leo núi mỗi người mang theo 1 cây để trồng. Đây là cách lưu lại dấu vết thay cho hành động hái trái hoặc xả rác không phân hủy".

Một tài khoản khác kể lại: "Chủ nhật vừa rồi xuống đường Cột điện thấy 3 người tụ lại bẻ 1 buồng chuối. Bó tay...".

Bạn nghĩ gì về việc hái quả, bẻ cành cây trên đường leo núi Bà Đen? Hãy để lại bình luận bên dưới.