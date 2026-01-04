Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Liên tục có người lạc đường đầu năm, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo

Phan Diệp
Phan Diệp
04/01/2026 07:30 GMT+7

Tại khu du lịch núi Bà Đen, trong 3 ngày đầu năm liên tục có người leo núi lạc đường, đuối sức, mất nước, lực lượng cứu hộ phải can thiệp. Ban quản lý phát cảnh báo ngay để đảm bảo an toàn.

Tối 3.1, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh cho biết trong 3 ngày đầu năm, liên tục có 3 trường hợp leo núi bị lạc đường, đuối sức, mất nước... phải nhờ hỗ trợ. 2 trong số 3 trường hợp được đội cứu hộ, cứu nạn của khu du lịch hỗ trợ là không tìm được đường xuống núi trước khi trời tối. Có trường hợp đội cứu hộ tiếp cận lúc hơn 22 giờ.

Hoạt động leo núi, dã ngoại ở khu vực này vừa mới được cho phép trở lại hôm 12.12.2025, sau hơn 2 tháng tạm dừng. Thông tin này được cộng đồng người yêu leo núi, dã ngoại quan tâm. Dịp đầu năm, số lượng du khách đến leo núi Bà Đen còn tăng cao hơn ngày thường.

Liên tục có người lạc đường đầu năm, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo- Ảnh 1.

Du khách lạc đường trên núi đến tận đêm, ngày 1.1

Ảnh: BQL

Trước tình trạng nhiều du khách lạc đường, gặp nạn vừa qua, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen tiếp tục phát lại cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình leo núi.

Cụ thể:

1. Yêu cầu du khách tuân thủ thời gian khởi hành và cung đường: Chỉ leo cung đường Cột Điện, tuyến từ chân núi đến Chùa Bà và ngược lại. Chỉ bắt đầu leo núi trong khung giờ: Từ 5 giờ đến 11 giờ. Tuyệt đối không bắt đầu leo sau 11 trưa. Việc xuất phát muộn khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ dẫn đến lạc đường và nguy hiểm.

2. Đăng ký thông tin bắt buộc: Du khách phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của Ban Quản lý (chốt Sơ ri - Tuyến Cột điện) trước khi thực hiện hành trình.

3. Công tác chuẩn bị và môi trường: Ngoài ra, ban quản lý khu du lịch còn nhắc du khách luôn chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân. Nếu cảm thấy sức khỏe không đảm bảo, vui lòng không tham gia leo núi. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.

Liên tục có người lạc đường đầu năm, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo- Ảnh 2.

Du khách gặp nạn trên núi, hôm 3.1

Ảnh: BQL

Trong trường hợp lạc đường, gặp sự cố bất ngờ, du khách cần giữ bình tĩnh, dừng di chuyển và gọi đường dây nóng của ban quản lý theo số: 0276.3875.678 để được ứng cứu kịp thời 24/24.

Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất. Tuyệt đối không được tự ý tìm đường đi vì có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Luôn đi theo nhóm từ 2 thành viên trở lên để hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp gặp sự cố.

Núi Bà Đen nằm ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ". Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đây là một điểm du lịch tâm linh với hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống điện, chùa, miếu đậm văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Ngoài ra, ở đây còn thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm leo núi, đi bộ.


