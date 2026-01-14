Rác thải bủa vây đường vào nhà ga T3, TP.HCM: Người dân bức xúc vì quá nhếch nhác

Theo phản ánh của bạn đọc Báo Thanh Niên, tuyến đường Phan Thúc Duyện - C12 đi qua các địa bàn phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền, TP.HCM vừa mở rộng khang trang nhưng đang đối mặt với tình trạng rác thải bủa vây, cát bụi mù mịt, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuyến giao thông quan trọng mới được thông xe để kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang bị "bỏ rơi" khâu vệ sinh.

"Rác hai bên đường nhìn rất đau lòng"

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên cho thấy, dọc tuyến Phan Thúc Duyện và đường C12 (đoạn từ đường Thăng Long đến đường Cộng Hòa) rác thải sinh hoạt, túi ni lông, nhựa và cả rác thải rắn vứt bừa bãi. Tại khu vực cầu vượt, tình trạng còn tồi tệ hơn khi rác chèn chặt các lỗ cống thoát nước.

Rác thải chất đống trên cầu vượt nhà ga T3 ẢNH: TRẦN KHA

Chị Phạm Thị Phương Ly - người thường xuyên đi qua tuyến đường này bức xúc: "Mùa mưa vừa rồi, nước không thoát được nên đọng thành vũng trên cầu vượt vì rác bít hết lối. Bây giờ mùa khô thì bụi mù trời, rác hai bên đường nhìn rất đau lòng cho một con đường mới mở đẹp như thế này. Tôi phản ánh lên tổng đài 1022 nhiều lần suốt 2 tháng qua nhưng vẫn không thấy đơn vị nào xuống xử lý".

Rác thải vứt bừa bãi, chất thành đống ven đường C12 ẢNH: TRẦN KHA

Khu vực gần cổng ra vào nhà ga T3 ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, tại các khu vực gần nhà dân và kho bãi, cát đá và rác khô đóng thành lớp dày. Ông Nguyễn Văn Lâm, một người dân sống tại khu vực, hằng ngày phải tự tay quét dọn mặt đường phía trước nhà. Ông Lâm chia sẻ: "Mỗi ngày tôi phải quét 2 lần, sáng và chiều. Đất cát từ các xe kéo ra mặt đường gây bụi không chịu nổi. Từ ngày làm đường đến giờ tôi cũng chỉ thấy họ quét dọn 1 đến 2 lần thôi".

Nỗi lo mất an toàn giao thông và hỏa hoạn

Không chỉ gây ô nhiễm, việc rác thải và cát đá tồn đọng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi xe máy, dễ gây trơn trượt khi phanh gấp. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại TP.HCM, các bãi rác khô xen lẫn vật liệu dễ cháy dọc tuyến đường có thể gây hỏa hoạn. Nhiều người dân lo lắng nếu xảy ra sự cố cháy cỏ, cháy rác lan sang các khu vực lân cận thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Rác thải vứt bừa bãi che chắn mặt cống thoát nước ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo người dân, dù tuyến đường đã đi vào hoạt động nhưng dường như chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị quản lý hạ tầng và công ty môi trường đô thị. Việc thiếu bóng dáng công nhân vệ sinh quét dọn định kỳ khiến tuyến đường cửa ngõ vốn khang trang này đang dần trở nên nhếch nhác.

Người dân khu vực khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sở tại và các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, xử lý tình trạng trên để trả lại cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho khu vực cửa ngõ sân bay trước cao điểm Tết Nguyên đán.

Rác thải che chắn các vị trí thoát nước trên cầu ẢNH: TRẦN KHA

Cát và đá đầy trên mặt cầu ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày nắng đường đầy cát, ông Nguyễn Văn Lâm dùng chổi đi quét đường để bụi không bay vào nhà ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày mưa, rác thải trôi bịt hết các lỗ cống thoát nước, ông Lâm và người nhà phải dầm mưa hốt rác khai thông dòng chảy ẢNH: TRẦN KHA

Chiều 13.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, tuyến đường thuộc dự án do đơn vị thi công đã được nghiệm thu và hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục bàn giao. Thời gian qua, đơn vị vẫn thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh trên tuyến, tuy nhiên không bố trí lực lượng túc trực thường xuyên.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, đơn vị đã cử công nhân đến thu gom, làm sạch khu vực. Đại diện Ban Quản lý dự án cũng mong người dân nâng cao ý thức, không xả rác hay lén đổ xà bần, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.