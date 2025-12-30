Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới

Hà Mai
Hà Mai
30/12/2025 10:42 GMT+7

Dịp tết Dương lịch 2026, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến trung bình một ngày khoảng 131.000 hành khách. Đây cũng là năm đầu tiên nhà ga T3 đón năm mới nên được chăm chút trang trí rất lộng lẫy.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vừa thông tin: Dịp tết Dương lịch 2026, Tân Sơn Nhất dự kiến trung bình một ngày khoảng 131.000 hành khách, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (120.000 khách/ngày) và tăng xấp xỉ 17% so với lịch bay cao điểm tết Dương Lịch 2025. Hai ngày cao điểm nhất (1.1.2026 và 4.1.2026), Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 135.000 khách.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 1.

Nhà ga T3 rực rỡ mùa lễ hội đầu năm mới 2026

Theo kế hoạch, mỗi ngày có trung bình 760 chuyến bay đi và đến, bao gồm 450 chuyến bay nội địa và 310 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và cao hơn 12% so với cùng kỳ 2025. Số lượng chuyến bay tập trung tăng tại các đường bay nội địa, cho thấy nhu cầu du lịch trong nước mùa tết tăng cao.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 2.

Điểm độc đáo nhất của công trình trang trí mùa lễ hội tại nhà ga T3 là tháp máy được ghép từ 7 chiếc máy bay, trên đỉnh là ngôi sao tỏa sáng - biểu tượng cho hy vọng, khởi đầu mới và những chuyến bay vươn cao vươn xa được đặt tại phía quầy check-in tự động phía cánh đông của nhà ga

Đại diện Cảng cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Tân Sơn Nhất đã hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Paciffic Airlines, Vasco, Bamboo Ariways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại T1.

Tất cả thông tin chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống FIDS, đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 3.

Thiết kế mang đậm dấu ấn hàng không nhưng vẫn giữ trọn nét đẹp sôi động nhộn nhịp mùa lễ hội

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí lại và lắp đặt bảng đầu cọc nhận biết line Boarding Bio tại gate nhà ga T3, mang lại sự tiện lợi tối đa cho hành khách. Cảng cũng yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 4.

Mỗi chi tiết trang trí đều góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi, mang đến cho hành khách cảm giác an lành, thư thái ngay từ những bước chân đầu tiên tại nhà ga

Để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, phía sân bay khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in. Hành khách có thể trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô; hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 5.

Tại khu thông tầng giữa ga đi và ga đến, hai cây thông đèn được đặt 2 bên vươn dài, các lớp ánh sáng xếp tầng mềm mại như dải ngân hà, tỏa sáng lấp lánh khi nhìn từ trên cao xuống

Nhà ga hành khách quốc nội T3 không chỉ là điểm kết nối những hành trình bay, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới, hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM - đô thị năng động, tiên phong và không ngừng vươn tầm quốc tế. Với thiết kế hiện đại, hạ tầng tiên tiến cùng tinh thần "mở ra cánh cửa kết nối toàn cầu", T3 đang dần trở thành nhịp đập mới của đô thị sáng tạo, nơi mỗi chuyến đi đều mang theo niềm tự hào về một Việt Nam đang phát triển và hội nhập sâu rộng.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 6.

Không gian Giáng sinh tại nhà ga T3 sẽ được giữ tới qua dịp tết Dương lịch. Cả nhà ga được thắp sáng bằng ánh đèn rực rỡ từ bên ngoài vào các sảnh bên trong

2026 là năm đầu tiên nhà ga T3 đón năm mới nên từ dịp lễ Giáng sinh, công tác trang trí nhà ga đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. "Lên đồ" lung linh, nhà ga T3 trở thành điểm "check-in" thú vị của hành khách, tạo không khí hứng khởi chào đón một năm mới rực rỡ trước hành trình du xuân.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 'lên đồ' lung linh đón hàng vạn khách đầu năm mới - Ảnh 7.

Vẫn với hình hài Giáng sinh nhưng lại giao thoa đặc trưng của cảng hàng không, hình ảnh ông già Noel trong vai phi công, máy bay chở đầy quà và đoàn tuần lộc phát sáng kể nên câu chuyện Giáng sinh rất riêng - nơi khởi hành của niềm vui, sự kết nối và những hành trình mới

"Việc trang trí không chỉ nhằm điểm tô cho kiến trúc hiện đại của nhà ga, mà còn là sự chuyển mình mang tính biểu tượng - từ nhịp điệu vội vã của những chuyến bay sang những khoảnh khắc lắng đọng để cảm nhận, để kết nối và sẻ chia. Đây không chỉ là lời chào đón một mùa lễ hội tưng bừng, mà còn là thông điệp về sự khởi đầu mới, về niềm tin và hy vọng cho những hành trình phía trước" - đại diện Cảng Tân Sơn Nhất nhấn mạnh.


Làm thủ tục bay không cần giấy tờ tại nhà ga T3 trong 'một nốt nhạc'

Làm thủ tục bay không cần giấy tờ tại nhà ga T3 trong 'một nốt nhạc'

Quy trình làm thủ tục bay trực tuyến toàn trình sử dụng sinh trắc học thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID - nền tảng do Bộ Công an phát triển lần đầu tiên được triển khai tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

