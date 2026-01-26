Những chuyến leo núi đặc biệt trên đỉnh Bà Đen

"Chúng tôi làm sạch sân chơi của mình và lan tỏa giá trị cho cộng đồng leo núi. Mong rằng khi leo núi, bạn không lấy đi gì ngoài những bức ảnh và không để lại gì ngoài những dấu chân". Đây là dòng trạng thái của anh Nguyễn Hoàng Quy (30 tuổi, ở P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) đăng trên mạng xã hội gần đây. Kèm bài đăng là hình ảnh thành viên nhóm cộng đồng leo núi Bà Đen vác trên vai những bao rác lớn mang ra khỏi rừng, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Anh Quí vác 5 bao rác lớn xuống núi Ảnh: NVCC

Leo núi để nhặt rác

Anh Quy yêu thiên nhiên và thường xuyên leo núi khoảng 3 năm nay. Trong quá trình leo núi Bà Đen, anh thấy dọc đường có nhiều rác thải nhựa do du khách để lại. Năm ngoái, anh và một số người bạn cùng sở thích lập nhóm leo núi để nhặt rác định kỳ mỗi tháng một lần.

Nhóm có khoảng 10 thành viên nòng cốt. Trước ngày khởi hành nhặt rác, nhóm đăng bài lên mạng xã hội, kêu gọi thêm người tham gia. Có những buổi, nhóm thu hút gần 30 người. Mọi người thường xuất phát từ sáng sớm, men theo tuyến đường Cột Điện để nhặt rác. Quãng đường từ chân núi lên đỉnh dài khoảng hơn 4 km. Thông thường chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để leo lên đỉnh nhưng khi dọn rác thì mất đến 5 tiếng.

Cả nhóm nhặt được rất nhiều rác sau một buổi sáng Ảnh: NVCC

Số rác gom được trên nửa chặng đường đầu tiên sẽ được bỏ vào từng túi lớn đặt ở nơi dễ nhìn thấy. Các thành viên đăng bài viết lên mạng xã hội để nhờ những người đang trên đường xuống giúp mang về điểm tập kết ở chân núi. Phần rác gom được ở nửa đoạn đường sau, nhóm mang theo và đặt ở khu vực tập kết trên đỉnh núi để Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen xử lý.

Sau gần 1 năm duy trì hoạt động gom rác, anh Quy nhận thấy lượng rác thải vứt bừa bãi trên núi có giảm bớt nhưng không đáng kể. Trung bình mỗi buổi nhặt rác, nhóm thu về khoảng 40 - 50 bao chứa đầy chai nhựa, túi ni lông, thức ăn thừa, quần áo, giày dép, vỉ nướng… Vào mùa mưa, rác thải còn có cả áo mưa tiện lợi của du khách để lại.

"Cõng rác" ra khỏi rừng

Anh Nguyễn Thành Quí (33 tuổi, ở Tây Ninh) là thành viên chủ chốt của nhóm, luôn nhận phần việc vất vả hơn, đó là "cõng" rác. Trong bài đăng mới đây của anh Quy trên mạng xã hội, hình ảnh anh Quí "cõng" 5 bao rác khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt".

Rác gom được đa số là chai nhựa Ảnh: NVCC

Anh Quí chia sẻ: "Tôi đã leo núi nhặt rác từ năm 2015. Tôi mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục cõng rác phụ mọi người. Còn việc hy vọng tình trạng xả rác bừa bãi trong rừng chấm dứt thì hơi xa vời quá".

Mong mỏi duy nhất của anh Quí là ai đó nếu muốn bỏ lại rác trong rừng thì hãy để ở chỗ dễ nhìn thấy, dễ thu gom, không nên vứt vào các hốc đá, khe núi... Bởi trong quá trình đi nhặt rác, các thành viên trong nhóm của anh thường phải len lỏi vào các hốc đá, rất nguy hiểm.

Là người dân địa phương, yêu thiên nhiên và cánh rừng quê hương, anh Quí bày tỏ sự biết ơn đến nhiều thành viên trong nhóm. Mọi người tuy ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng đã đến Tây Ninh để giúp nhặt rác, lan tỏa ý thức giữ gìn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Đồng quan điểm với anh Quy, anh Quí cho rằng mọi người xem thiên nhiên là nơi để thư giãn, chữa lành nhưng việc để lại chỉ một mẩu rác trong rừng cũng là hành động khiến thiên nhiên bị tổn thương.

Tự nguyện làm việc vất vả, không công, nhưng cả nhóm đều thấy vui vì việc leo núi giờ đây không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp làm sạch môi trường. "Chúng tôi làm vì lương tâm, để thiên nhiên thật sự là nơi để trở về sau những bộn bề cuộc sống", anh Quy nói và cho biết thêm nhiều người đã hùn tiền mua túi, dụng cụ gắp rác trang bị cho các thành viên.



