Kính râm 'Top Gun' của Tổng thống Pháp gây bão mạng xã hội

Trong bài phát biểu chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vấn đề Greenland, ông Macron xuất hiện với cặp kính râm tối màu, tráng gương, dù đang ở trong không gian phòng kín. Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó giải thích ông Macron đeo kính để bảo vệ mắt do bị vỡ mạch máu, theo Reuters ngày 22.1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm khi tham dự WEF tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20.1.2026 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền. Một bức ảnh chế mang tên "Cuộc đấu tay đôi ở Davos" mô phỏng phong cách phim Top Gun năm 1986, đặt ông Macron và ông Trump trong trang phục phi công đối mặt nhau.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện trên nền tảng X, trong đó có người viết: "Ông Trump: Hãy cẩn thận… ông Macron đang ở đây".

Ngay cả Tổng thống Mỹ Trump cũng tham gia trêu chọc lựa chọn thời trang của nhà lãnh đạo Pháp trong một phát biểu sau đó.

Một số chính trị gia Pháp cũng nhập cuộc, như Bộ trưởng phụ trách châu Âu Benjamin Haddad đăng ảnh chế so sánh phong cách "Chad" đeo kính phi công và khoác lá cờ Pháp.

Hãng kính râm Italy iVision Tech (Ý) cho biết mẫu kính Tổng thống Macron sử dụng là Pacific S 01 của thương hiệu Henry Jullien, giá 659 euro (770 USD). Công ty khẳng định đã tặng kính nhưng ông Macron tự trả tiền và yêu cầu sản xuất tại Pháp.

Sau khi hình ảnh lan truyền, cổ phiếu của hãng tăng gần 6% trong phiên giao dịch ngày 21.1, trong khi trang web bị quá tải vì lượng truy cập tăng đột biến. "Tin tức sáng nay đến thật bất ngờ. Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi và lượt truy cập trên trang web... Trang web đã bị sập", ông Stefano Fulchir, Giám đốc điều hành của Italy iVision Tech, cho biết.

