Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Kính râm 'Top Gun' của Tổng thống Pháp gây bão mạng xã hội

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/01/2026 08:47 GMT+7

Chiếc kính râm kiểu phi công mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, khơi dậy làn sóng chế ảnh và tranh luận về phong cách 'Top Gun'.

Trong bài phát biểu chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vấn đề Greenland, ông Macron xuất hiện với cặp kính râm tối màu, tráng gương, dù đang ở trong không gian phòng kín. Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó giải thích ông Macron đeo kính để bảo vệ mắt do bị vỡ mạch máu, theo Reuters ngày 22.1.

- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm khi tham dự WEF tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20.1.2026

ẢNH: REUTERS

Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền. Một bức ảnh chế mang tên "Cuộc đấu tay đôi ở Davos" mô phỏng phong cách phim Top Gun năm 1986, đặt ông Macron và ông Trump trong trang phục phi công đối mặt nhau.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện trên nền tảng X, trong đó có người viết: "Ông Trump: Hãy cẩn thận… ông Macron đang ở đây".

Ngay cả Tổng thống Mỹ Trump cũng tham gia trêu chọc lựa chọn thời trang của nhà lãnh đạo Pháp trong một phát biểu sau đó.

Một số chính trị gia Pháp cũng nhập cuộc, như Bộ trưởng phụ trách châu Âu Benjamin Haddad đăng ảnh chế so sánh phong cách "Chad" đeo kính phi công và khoác lá cờ Pháp.

Hãng kính râm Italy iVision Tech (Ý) cho biết mẫu kính Tổng thống Macron sử dụng là Pacific S 01 của thương hiệu Henry Jullien, giá 659 euro (770 USD). Công ty khẳng định đã tặng kính nhưng ông Macron tự trả tiền và yêu cầu sản xuất tại Pháp.

Sau khi hình ảnh lan truyền, cổ phiếu của hãng tăng gần 6% trong phiên giao dịch ngày 21.1, trong khi trang web bị quá tải vì lượng truy cập tăng đột biến. "Tin tức sáng nay đến thật bất ngờ. Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi và lượt truy cập trên trang web... Trang web đã bị sập", ông Stefano Fulchir, Giám đốc điều hành của Italy iVision Tech, cho biết.

Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga


Tin liên quan

Được ông Macron kêu gọi ‘đừng yếu đuối’, ông Trump đã tỏ ra mạnh mẽ?

Được ông Macron kêu gọi ‘đừng yếu đuối’, ông Trump đã tỏ ra mạnh mẽ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron lại vừa có màn bắt tay 'mãnh liệt', lần này là tại Nhà Trắng.

'Cuộc so kè' bắt tay của ông Trump và ông Macron

Tổng thống Macron kiện người vu khống đệ nhất phu nhân là người chuyển giới

Khám phá thêm chủ đề

pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Kính râm Top Gun WEF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận