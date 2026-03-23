Ngựa lùn Ca Cao chào đời ở Thảo Cầm Viên, chập chững đứng dậy chỉ sau vài giờ

Những bước đi loạng choạng, cái lần bú ngắn ngủi đầu đời của ngựa lùn Ca Cao khiến bất cứ ai theo dõi cũng không khỏi mềm lòng. Chỉ vài giờ sau khi chào đời, bé ngựa lùn nhỏ xíu đã cố đứng dậy, lần tìm bầu sữa mẹ.



Trong dịp kỷ niệm 162 năm thành lập mới đây, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức giới thiệu thành viên mới của "đại gia đình" là ngựa lùn Ca Cao, bé ngựa cái sinh ngày 11.3.

Ngựa lùn chào đời ngày 11.3 vừa qua và được đặt tên là Ca Cao ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút, ngựa mẹ Thị Mai lặng lẽ vượt cạn sau hành trình mang thai gần 11 tháng. Toàn bộ quá trình sinh được theo dõi qua camera, trong không gian gần như tuyệt đối yên tĩnh.

"Chỉ cần có người xuất hiện hay âm thanh lạ, ngựa mẹ có thể căng thẳng, ảnh hưởng đến việc sinh và cho con bú. Vì vậy, chúng tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết", ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật chia sẻ.

Sau 11 ngày tuổi, ngựa lùn Ca Cao bắt đầu tinh nghịch, quấn quýt quanh ngựa mẹ Thị Mai ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngay trong đêm, nhân viên túc trực liên tục để sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra theo cách rất bản năng: ngựa mẹ tự liếm con, hong khô từng chút một, rồi nhẹ nhàng dìu con đứng dậy. "Khoảnh khắc hai mẹ con chập chững những bước đầu tiên lúc nào cũng khiến chúng tôi xúc động", ông Phú nói.

Những ngày đầu, Ca Cao gần như không rời mẹ, cứ 15 - 20 phút lại bú một lần, mỗi lần chỉ 30 - 60 giây. Mọi chuyển động đều được theo dõi từ xa để vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ trọn sự bình yên cho ngựa mẹ nuôi con.

"Em bé" Ca Cao và gia đình ngựa lùn quen thuộc

Ca Cao có bộ lông nâu giống ba Văn Mai, điểm thêm chút trắng ở chân "thừa hưởng" từ mẹ Thị Mai. Tính cách của chú ngựa con đúng chất "trẻ nhỏ" là hiếu động, tò mò, thường xuyên đi sát bên mẹ, thỉnh thoảng bắt chước ăn cỏ rồi lại nằm lăn ra ngủ sau những phút khám phá.

Ngựa lùn Ca Cao bắt chước ngựa mẹ tập ăn cỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ca Cao là con của ngựa cha Văn Mai và ngựa mẹ Thị Mai (cùng sinh năm 2015), có anh trai là Vú Sữa (sinh tháng 4.2023). Những ngày đầu, Vú Sữa thường lại gần, ngó nghiêng em rồi chạy đi - một hình ảnh khiến nhiều người thích thú.

Trong khi đó, ngựa cha Văn Mai từng "gây sốt" mạng xã hội với mái bờm ngố vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, thong thả nhai cỏ bên cạnh vợ con.

Ngựa anh Vú Sữa thỉnh thoảng ghé ngang cửa chuồng thăm mẹ và em gái ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gia đình ngựa lùn này vốn là điểm dừng chân quen thuộc của khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ. Sự xuất hiện của Ca Cao khiến không gian trở nên sinh động hơn, khi mỗi ngày chú ngựa con lại mang đến thêm những khoảnh khắc ngộ nghĩnh.

Ngựa lùn hiền lành, gần gũi nhưng cần chăm kỹ

Chị Phạm Hoàng Quỳnh Anh, nhân viên kỹ thuật móng guốc cho biết ngựa lùn là tên gọi chung cho các giống ngựa có chiều cao dưới 1,47 m, đã được thuần dưỡng và sống chủ yếu trong môi trường do con người chăm sóc.

Ngựa cha Văn Mai phải cách ly từ ngày ngựa mẹ mang bầu Ca Cao cho đến nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Văn Mai từng là chú ngựa gây sốt mạng xã hội với mái tóc ngố ấn tượng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ ngày có em Ca Cao, ngựa anh Vú Sữa cũng phải cách ly mẹ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngựa cha Văn Mai và ngựa con Vú Sữa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chúng có vóc dáng chắc nịch, bờm dày, tính cách hiền lành, thông minh và rất thân thiện, đặc biệt với trẻ em. Tuy nhiên, ngựa lùn cũng rất dễ béo phì nếu ăn dư thừa, nên khẩu phần luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Tại Thảo Cầm Viên, mỗi cá thể đều được theo dõi sức khỏe hằng ngày, từ chế độ ăn đến vận động. Riêng với Ca Cao, trong giai đoạn đầu, điều quan trọng nhất vẫn là để chú lớn lên tự nhiên bên mẹ, trước khi dần tập ăn cỏ và hòa nhập với nhịp sống chung của cả đàn.