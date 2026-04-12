Bến xe Miền Tây dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4: Đông nhất ngày nào?

Bến xe Miền Tây vừa thông báo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5. Cụ thể, bến xe triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương là 3 ngày, từ ngày 25.4 - 27.4.2026 và dịp 30.4 - 1.5 trong 4 ngày từ ngày 30.4 - 3.5.

Bến xe Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 đông khách nhất ngày nào?

Thông tin từ Bến xe Miền Tây, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, dự báo sản lượng xe và hành khách năm 2026 tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt nghỉ ngày, lượng khách di chuyển qua bến đông nhất vào ngày 25.4 với hơn 52.000 lượt khách, tương ứng 1.930 chuyến xe.

Số lượt hành khách qua bến vào ngày trên dự đoán tăng 3,14% so với cùng thời điểm năm ngoái. 1 ngày trước đó tức ngày 24.4, lượng khách di chuyển qua bến đã khá đông với khoảng 50.000 lượt hành khách, tương ứng 1.910 chuyến xe.

Tổng số hành khách dự báo qua bến trong 3 ngày phục vụ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương là 165.500 với hơn 7.200 chuyến xe.

Kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 thế nào?

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách qua bến dịp lễ Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) tăng 3% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Trong đó, ngày 30.4 lượng hành khách đông nhất trong suốt đợt nghỉ lễ với 69.500 lượt, tương ứng 2.400 chuyến xe. Tổng số hành khách trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 là 250.000 người, tương ứng hơn 10.200 chuyến xe.

Về phương án bán vé 2 đợt nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị tự bán vé.

Bến xe Miền Tây khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá vé trong dịp lễ này

Bến xe thông báo giá vé dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5. các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định và gửi thông báo kê khai giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách. Bến xe Miền Tây khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá vé trong dịp lễ này.

Anh Lưu Hải (32 tuổi, sống ở phường Bình Đông, TP.HCM) cho biết dịp lễ này, anh dự định sẽ về An Giang quê vợ để vui chơi cùng gia đình. "Đặt vé xe về miền Tây cũng không quá khó, nhưng mình cũng sẽ chủ động đặt sớm để an tâm. Mình dự định sẽ về 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, sau đó trở lại TP.HCM làm việc, nghỉ ngơi rồi cả nhà sẽ có chuyến đi lên Đà Lạt. Cả nhà mình đang háo hức chờ tới nghỉ lễ, tranh thủ xử lý công việc sớm", anh chia sẻ thêm.

