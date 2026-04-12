Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bến xe Miền Tây dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4: Đông nhất ngày nào?

Cao An Biên
12/04/2026 05:30 GMT+7

Theo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, người từ TP.HCM về quê qua Bến xe Miền Tây đông nhất ngày nào?

Bến xe Miền Tây vừa thông báo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5. Cụ thể, bến xe triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương là 3 ngày, từ ngày 25.4 - 27.4.2026 và dịp 30.4 - 1.5 trong 4 ngày từ ngày 30.4 - 3.5.

Bến xe Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 đông khách nhất ngày nào?

Thông tin từ Bến xe Miền Tây, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, dự báo sản lượng xe và hành khách năm 2026 tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt nghỉ ngày, lượng khách di chuyển qua bến đông nhất vào ngày 25.4 với hơn 52.000 lượt khách, tương ứng 1.930 chuyến xe.

Số lượt hành khách qua bến vào ngày trên dự đoán tăng 3,14% so với cùng thời điểm năm ngoái. 1 ngày trước đó tức ngày 24.4, lượng khách di chuyển qua bến đã khá đông với khoảng 50.000 lượt hành khách, tương ứng 1.910 chuyến xe.

Tổng số hành khách dự báo qua bến trong 3 ngày phục vụ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương là 165.500 với hơn 7.200 chuyến xe.

Kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 thế nào?

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách qua bến dịp lễ Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) tăng 3% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Trong đó, ngày 30.4 lượng hành khách đông nhất trong suốt đợt nghỉ lễ với 69.500 lượt, tương ứng 2.400 chuyến xe. Tổng số hành khách trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 là 250.000 người, tương ứng hơn 10.200 chuyến xe.

Về phương án bán vé 2 đợt nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị tự bán vé.

Bến xe Miền Tây khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá vé trong dịp lễ này

Bến xe thông báo giá vé dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5. các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định và gửi thông báo kê khai giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách. Bến xe Miền Tây khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá vé trong dịp lễ này.

Anh Lưu Hải (32 tuổi, sống ở phường Bình Đông, TP.HCM) cho biết dịp lễ này, anh dự định sẽ về An Giang quê vợ để vui chơi cùng gia đình. "Đặt vé xe về miền Tây cũng không quá khó, nhưng mình cũng sẽ chủ động đặt sớm để an tâm. Mình dự định sẽ về 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, sau đó trở lại TP.HCM làm việc, nghỉ ngơi rồi cả nhà sẽ có chuyến đi lên Đà Lạt. Cả nhà mình đang háo hức chờ tới nghỉ lễ, tranh thủ xử lý công việc sớm", anh chia sẻ thêm.

Dịp lễ ngày, bạn về quê hay đi du lịch xa? Hãy chia sẻ kế hoạch với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Lễ giỗ tổ Hùng Vương: Đầm Sen miễn vé cổng cho khách mặc áo dài

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Đầm Sen miễn vé vào cổng cho khách mặc áo dài vào dâng hương Đền Hùng trong ngày 28 – 29.4 và khách có sinh nhật trong tháng 4.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận