Hết tết vẫn chưa hết đông, mùng 7 Bến xe Miền Tây đông nghẹt người

Cứ ngỡ khi nhiều cơ quan, trường học đã hoạt động trở lại, bến xe sẽ bớt nhộn nhịp. Thế nhưng trưa mùng 7 tết (23.2), ghi nhận tại Bến xe Miền Tây cho thấy lượng hành khách vẫn đông ngoài dự đoán.

Bến xe Miền Tây đông nghẹt khách chờ xe vào trưa mùng 7 tết ẢNH: AN VY

Không chỉ người lao động, sinh viên quay lại thành phố làm việc, học tập, nhiều người còn tranh thủ du xuân muộn, về quê sau ca trực xuyên tết hoặc bắt đầu những chuyến hành hương đầu năm... Khu vực phòng chờ và quầy vé luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Từng nhóm hành khách kéo vali, tay xách quà tết, người hỏi giờ xe chạy, người tranh thủ ăn vội trước khi lên đường... Dường như, nhịp đi lại sau tết dường như vẫn chưa hạ nhiệt.

Trần Thị Mỹ Tiên và Trần Thị Kim Phụng, học sinh Trường THCS Ô Long Vĩ, tranh thủ ăn nhẹ trước giờ khởi hành. Tiên cho biết tết năm nay gia đình em ăn tết tại TP.HCM cùng người thân. Dù bạn bè đã trở lại trường, gia đình quyết định cho hai em về trễ hơn một ngày để tránh kẹt xe và dễ mua vé hơn. “Tụi em cứ nghĩ hôm nay ra bến xe sẽ vắng vẻ. Nhưng có rất nhiều người cùng chung ý tưởng với tụi em”, Tiên nói.

Tiên và Phụng háo hức trở về nhà sau kỳ nghỉ tết ẢNH: AN VY

Ngồi gần đó, Nguyễn Mỹ Hoa (19 tuổi), ngụ P.Tân Châu, An Giang, cho biết tết vừa qua cô cùng bạn bè lên TP.HCM vui chơi, kết hợp đi biển ở Vũng Tàu, thưởng thức hải sản và tham quan một số địa điểm nổi tiếng. “Tết ở TP.HCM rất vui và thú vị”, Hoa chia sẻ.

Việc đặt vé về lại An Giang, theo Hoa, khá là đơn giản, chỉ cần mua qua ứng dụng là xong. Tuy nhiên, tại bến xe, nhiều hành khách cho biết việc mua vé quay trở lại TP.HCM không dễ dàng.

Nguyễn Vũ Xuân Giang (32 tuổi), ngụ chung cư SohoCiti (TP.HCM), cho biết chị xin nghỉ phép sau tết để đi du lịch cùng bạn bè. “Đi dịp lễ vừa đông, vừa kẹt, vừa mắc. Đi sau tết khỏe hơn, vẫn còn không khí xuân mà giá cả hợp lý. Sau tết xin nghỉ vài hôm cũng dễ hơn”, chị nói.

Tuy nhiên, dù chủ động tránh cao điểm, chị Giang cho biết vé từ Đà Lạt về TP.HCM khá hạn chế, phải đến ngày 24.2 (mùng 8 tết) mới có chuyến phù hợp. “Dù đi sau cao điểm, mọi người vẫn nên tính toán kỹ thời gian quay lại để không ảnh hưởng công việc”, chị khuyến nghị.

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp vào mùng 7 tết ẢNH: AN VY

Nguyễn Minh Huy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, vừa kết thúc ca trực xuyên tết tại cửa hàng tiện lợi và tranh thủ ra bến xe về quê. Theo Huy, tuần sau, trường mới học lại nên đây là dịp để sinh viên làm thêm dịp tết rồi mới về sum họp. “Làm tết lương nhân 3 nên mình rất thích. Trực xong mấy ngày đầu năm mới về, coi như ăn tết muộn với ba mẹ”, Huy nói.

Phan Quốc Khánh (32 tuổi), ngụ P.Bình Hưng Hòa (TP.HCM), cho biết anh và vợ đi Bạc Liêu hành hương đầu năm. Do không tìm được chuyến xe phù hợp để quay lại thành phố, hai vợ chồng quyết định trở về tối mùng 7 để kịp dự khai trương công ty vào mùng 8. “Đi lúc này đỡ kẹt xe, dịch vụ cũng ổn định hơn. Tụi mình ghé Nhà thờ Tắc Sậy đầu năm rồi tham quan thêm vài điểm gần đó”, anh Khánh cho hay.

Theo chị Nguyễn Huyền Oanh, nhân viên bán vé tại Bến xe Miền Tây, thời điểm sau tết vẫn có nguy cơ hết vé, đặc biệt ở chiều quay lại TP.HCM. Mùng 6, mùng 7 thường là cao điểm khi người dân trở lại thành phố để học tập, làm việc. “Nhiều người đến hỏi vé cho người thân, bạn bè nhưng chúng tôi đã hết chỗ ở một số tuyến”, chị Oanh nói.

Chị Oanh khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm, tính toán kỹ cả chiều đi lẫn chiều về. Thực tế, không ít người mua được vé chiều đi khá thuận lợi nhưng đến sát ngày quay lại TP.HCM mới tìm vé thì đã kín chỗ, buộc phải dời lịch hoặc chọn giờ không phù hợp.

Chẳng hạn, vé tuyến Phú Yên về TP.HCM đã kín chỗ nhiều ngày, phải đến 2.3 mới có thêm chuyến tăng cường. Theo chị Oanh, điều này cho thấy dù cao điểm tết chính thức đã qua, nhu cầu đi lại vẫn kéo dài thêm hơn 1 tuần.

Võ Thanh (23 tuổi), quê Cần Thơ, cho biết việc đặt vé quay lại TP.HCM của anh khá thuận lợi vì đã chủ động đặt trước trên ứng dụng. Theo Thanh, nếu chần chừ trong những ngày sau tết, rất dễ rơi vào tình trạng hết vé hoặc phải chấp nhận giờ đi không phù hợp.

Thanh cho biết anh chủ động đặt vé từ sớm nên chuyện di chuyển rất thuận lợi ẢNH: AN VY

“Vì công việc, mình thường xuyên đi công tác nên chuyện chuẩn bị từ trước rất quan trọng. Canh lịch và đặt vé sớm giúp mình không bị động, nhất là khi ai cũng đổ về thành phố làm việc lại”, Thanh chia sẻ.

Thanh nói việc trở lại TP.HCM đúng kế hoạch không chỉ để kịp công việc mà còn giúp nhanh chóng ổn định nhịp sinh hoạt sau kỳ nghỉ dài.