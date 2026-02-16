Những địa điểm xem pháo hoa đêm giao thừa tại TP.HCM

Ngày 6.1, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tết văn hóa – nghĩa tình và chuỗi sự kiện mừng xuân Bính Ngọ, trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bố trí tại nhiều điểm tầm cao kết hợp tầm thấp cùng các điểm bắn tầm thấp, nhằm tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố thuận tiện theo dõi và thưởng thức.

Năm nay TP.HCM sẽ tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp), gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) với số lượng 1.200 quả cùng 60 giàn tầm thấp; khu vực Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa) 420 quả và 90 giàn tầm thấp.

Ngoài ra, TP.HCM còn có 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp như: Công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới), chợ Bình Điền (P.Bình Đông), khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ)…

Vậy xem pháo hoa ở đâu để có góc nhìn đẹp?

Nguyễn Ngọc Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết có nhiều điểm xem pháo hoa miễn phí như để có tấm hình "sống ảo" thật hoành tráng, ta cần lựa nơi có góc chụp và tầm nhìn thoáng. "Mình hay chọn hầm Thủ Thiêm hoặc Công viên bờ sông Sài Gòn. Chỗ này rộng, gió mát, nhìn thẳng về trung tâm nên xem pháo hoa rõ", Phương Anh nói và cho biết các điểm ven sông phía Thủ Thiêm là nơi được nhiều bạn trẻ săn ảnh mê tít khi xem pháo hoa vì dễ tìm chỗ đứng đẹp, không gian thoáng đãng.

Công viên Bờ sông Sài Gòn được nhiều bạn trẻ tìm đến vì có không gian thoáng đãng, dễ dàng xem pháo hoa ẢNH: AN VY

Bên cạnh đó, Phương Anh gợi ý Công viên Bến Bạch Đằng và Phố đi bộ Nguyễn Huệ cho những ai thích không khí rộn ràng đêm giao thừa. "Tuy nhiên, xem ở khu vực trung tâm thì nên đi sớm để chọn chỗ, mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, tấm bạt nhỏ, quạt cầm tay để đỡ mệt khi chờ lâu…", Phương Anh chia sẻ.

Bạn trẻ check in tại Công viên Bến Bạch Đằng vào chiều 28 tết ẢNH: AN VY

Cầu Mống cũng là nơi được nhiều bạn trẻ đến để xem pháo hoa ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Ngô Trần Gia Hân (22 tuổi), ngụ P.Bình Trưng (TP.HCM), chọn phương án xem pháo hoa từ các quán cà phê có vị trí đắc địa trên đường Tôn Đức Thắng hoặc khu vực Bến Bạch Đằng. Theo Hân, ưu điểm của cách này là có chỗ ngồi ổn định, không phải chen giữa đám đông, lại vừa ngắm pháo hoa, vừa thưởng thức đồ uống. "Tuy nhiên, bạn cần đặt chỗ từ sớm, sát ngày là khó có bàn đẹp", Gia Hân nói.

Khu vực bến tàu Bạch Đằng có rất nhiều quán đẹp, view sông, rất thích hợp cho việc xem pháo hoa ẢNH: AN VY

Bên trong Công viên bờ sông Sài Gòn có nhiều quán cà phê đẹp, phù hợp nhóm bạn muốn vừa trò chuyện vừa chờ khoảnh khắc giao thừa ẢNH: AN VY

Với những người muốn "đổi gió", Hân gợi ý có thể tìm các quán xá trên tòa nhà cao tầng có tầm nhìn bao quát khúc quanh sông, chẳng hạn như Landmark 81, để có tầm nhìn mới lạ hơn khi xem pháo hoa. Tuy nhiên, đi kèm với trải nghiệm này là yêu cầu đặt chỗ trước và chi phí cao hơn so với các điểm xem miễn phí.

Bạn có thể check in tại quán Blank Lounge nằm trên tầng 76 của Landmark 81. Không gian đẹp, sang trọng, tầm nhìn rộng, giúp bạn dễ quan sát pháo hoa từ trên cao với khung cảnh khác biệt ẢNH: AN VY

Trong khi đó, chị Trần Thị Vinh (35 tuổi), ngụ P.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết chị thường đưa cả nhà đến bến Bạch Đằng để xem pháo hoa, kết hợp dạo chơi và cảm nhận không khí giao thừa. Chị Vinh kể những năm trước gia đình chị từng đặt chỗ ở quán cà phê ven sông để có chỗ ngồi ổn định. "Giá khoảng 500.000 đồng/người, thường gồm chỗ ngồi và đồ ăn nhẹ như xúc xích, khoai tây chiên... Ngoài ra, cũng có lần gia đình mình đặt du thuyền để xem cho trọn vẹn hơn", chị nói.

Xem pháo hoa tại bến Bạch Đằng là một trải nghiệm khó quên của gia đình chị Vinh ẢNH: NVCC

Theo chị Vinh, xem pháo hoa từ du thuyền mang lại cảm giác khác hẳn vì không gian thoáng, ít bị che khuất, đồng thời có dịch vụ đi kèm rất tốt. "Ở bến Bạch Đằng có nhiều tàu. Giá ngày thường khoảng 700.000 đồng/vé, còn cao điểm có thể hơn 1 triệu đồng/vé. Bạn nên đặt trước, mua vé online để khỏi cập rập", chị Vinh chia sẻ.

Chị Vinh cho rằng nếu đi theo nhóm hoặc gia đình có người lớn tuổi, bạn nên chọn phương án có chỗ ngồi cố định sẽ đỡ mệt, dễ chủ động hơn trong đêm đông người.