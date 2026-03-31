Đời sống Cộng đồng

Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5: Theo lịch âm có gì đặc biệt?

Cao An Biên
31/03/2026 12:29 GMT+7

Người Việt sắp trải qua 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày là Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 với tổng 7 ngày nghỉ. Theo lịch âm, kỳ nghỉ này có gì đặc biệt?

Dù còn gần 1 tháng nữa mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tuy nhiên thời điểm này nhiều người đã quan tâm, bắt đầu lên kế hoạch cho 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau. Trên Google Trends, từ khóa "nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2026", "lịch nghỉ lễ 30.4"... đang được nhiều người tìm kiếm.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, sắp tới đây, người Việt sắp có hai kỳ nghỉ 'sát' nhau là Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, tổng tới 7 ngày nghỉ

Cách đây không lâu, người Việt đã trải qua kỳ nghỉ dài nhất năm 2026 với 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ. Đợt nghỉ trên kéo dài từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (nhằm ngày 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ). Kỳ nghỉ tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Theo phương án nghỉ lễ, tết đã được Chính phủ thông qua, trong năm 2026, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 25 ngày, gồm: 4 ngày dịp tết Dương lịch, 9 ngày tết Nguyên đán, 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 4 ngày dịp lễ 30.4 - 1.5 và 5 ngày dịp Quốc khánh 2.9.

Khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 chính thức được Quốc hội thể chế hóa chủ trương, thời gian nghỉ lễ, tết năm 2026 tăng lên 26 ngày. Như vậy, lịch nghỉ lễ 2026 ghi nhận số ngày nghỉ lễ, tết của công chức, viên chức và người lao động lên tới 26 ngày, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là năm có nhiều kỳ nghỉ dài ngày.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 theo lịch âm 

Kỳ nghỉ lễ gần nhất mà người Việt sắp trải qua là ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch). Ngày lễ này rơi vào chủ nhật, tức ngày 26.4 dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4.

Theo lịch âm, kỳ nghỉ này kéo dài từ ngày mùng 9 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ đến ngày 11 tháng 3 hay ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đặc biệt vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, đây là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự khi "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Hai kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 năm 2026 "sát nhau"

Chỉ sau kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2 ngày, người Việt lại tiếp tục nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động. Năm 2026, ngày 30.4 rơi vào thứ năm, ngày 1.5 rơi vào thứ sáu. Nhờ đó, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết ngày 3.5.

Theo lịch âm, kỳ nghỉ 4 ngày này bắt đầu từ ngày 14 tháng 3, còn gọi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ đến ngày 17 tháng 3 hay ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Như vậy, ngày rằm tháng 3 (15 tháng 3) cũng nằm trong kỳ nghỉ lễ này.

Điều đặc biệt, toàn bộ 7 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 đều nằm trong tiết khí Cốc vũ, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Theo tên gọi, tiết khí này có ý nghĩa là "mưa rào". Đây là tiết khí cuối cùng của mùa xuân, báo hiệu giai đoạn mưa rào tưới mát cho mùa màng sinh trưởng.


