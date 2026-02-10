Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời: Lịch âm, lịch vạn niên có gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
10/02/2026 05:56 GMT+7

Hôm nay 23 tháng chạp, tức ngày 10.2 là ngày cúng ông Táo về trời. Theo lịch âm, lịch vạn niên, ngày này có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba giữa tuần, ngày 10.2. Theo lịch âm là ngày 23 tháng chạp, còn gọi là ngày Ất Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết Lập xuân, tiết khí khởi đầu của 24 tiết khí trong năm, tiết trời dễ chịu, muôn hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Hôm nay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời: Lịch âm, lịch vạn niên có gì?- Ảnh 1.

Ngày 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời

ẢNH: AI

Theo chuyên gia, Lập xuân năm nay sẽ kéo dài tới năm Bính Ngọ. Tiết Lập xuân bắt đầu vào ngày hôm nay 4.2.2026 dương lịch (tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 17.2.2026 (tức đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Ngay hôm sau, ngày 18.2.2026, tức mùng 2 tết, tiết Vũ thủy sẽ tiếp nối.

Thời điểm này, không khí tết đã trở nên nhộn nhịp, người dân bắt đầu mua sắm, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị các công việc cuối năm. Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Táo nên được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã lên thiên đình. 

Do ngày 23 tháng chạp năm 2026 rơi vào đầu tuần, một số gia đình bận rộn chủ động cúng sớm hơn, nhiều người cúng vào hôm qua 22 tháng chạp. 

Vì sao nhiều người mua cá lóc nướng cúng ông Táo về trời?

Thời điểm này trên mạng xã hội, trong các hội nhóm ẩm thực, nhiều người cũng bắt đầu chia sẻ hình ảnh những mâm cúng ông Táo hút mắt, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, cúng ông Táo thường có các món ăn truyền thống như gà luộc, chân giò, xôi gấc, rượu, trầu cau, vàng mã và con cá chép sống. Tùy vào quan niệm, một số gia đình còn cúng thêm một đĩa gạo, một đĩa muối, canh món xào, chè, hoa quả, ấm trà, trầu, nem rán, canh măng…

Với cá chép sống được đặt trong chậu nước, sau khi đem cúng sẽ được các hộ gia đình đem thả ở sông hồ, thể hiện quan niệm tiễn đưa ông Táo về trời bởi cá chép được coi là phương tiện để ông Táo vượt vũ môn, bay về thiên đình. Sau lễ cúng, cá chép thường được phóng sinh, thể hiện ước vọng an lành, tinh thần hướng thiện.

Tại một số nơi, trong đó có TP.HCM, ngoài các vật phẩm bắt buộc phải có trong mâm cúng ông Táo, nhiều người cũng tìm mua cá lóc nướng để cúng ông Táo với quan niệm cá lóc nướng có ý nghĩa cầu mong sự ấm no, đầy đủ và sung túc. Đó là lý do nhiều cửa hàng bán cá lóc nướng đắt khách vào ngày này.

Hôm nay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời: Lịch âm, lịch vạn niên có gì?- Ảnh 2.

Mâm cúng ông Táo đẹp mắt

ẢNH: TNO

Tùy điều kiện, một số gia đình mua mâm cúng chuẩn bị sẵn để cúng ông Táo về trời, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được phong tục truyền thống của người Việt.

Lễ vật cúng ông Táo của nhiều gia đình Việt cũng thường có thêm vàng mã với 3 chiếc mũ, gắn với chuyện 2 ông 1 bà. Mũ dành cho 2 ông thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Các mũ này thường được làm với màu sắc sặc sỡ.

Khám phá thêm chủ đề

cúng ông táo về trời bài cúng ông táo 2026 cúng ông táo giờ nào văn khấn cúng ông táo 2026 lịch âm hôm nay lịch Âm lịch vạn niên
