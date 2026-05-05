Chủ tịch tỉnh An Giang: Phú Quốc sẽ phát triển nghề bảo dưỡng máy bay

Ngày 5.5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh và hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.

Ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại họp báo

Theo UBND tỉnh An Giang, quý 1/2026, tỉnh tăng trưởng GRDP đạt 7,8%, đứng thứ 1 khu vực ĐBSCL và thứ 25/34 tỉnh thành trên cả nước. Thu hút đầu tư có chuyển biến, 4 tháng đầu năm cấp mới 11 dự án với tổng vốn hơn 6.390 tỉ đồng, nâng lũy kế toàn tỉnh có 1.493 dự án với tổng vốn hơn 823.300 tỉ đồng. Có 1.956 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký hơn 13.650 tỉ đồng, nâng lên toàn tỉnh có 20.307 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn hơn 392.000 tỉ đồng.

Dự kiến vào ngày 17.5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh với khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành T.Ư; các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Theo ông Hồ Văn Mừng, mục tiêu quy hoạch tỉnh An Giang là trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển mạnh của quốc gia. Tỉnh An Giang tập trung về phát triển dịch vụ nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh tập trung thu hút công nghiệp chế biến gắn với các trung tâm logistics.

Ông cho hay, thời gian tới khi được các cấp thẩm quyền thông qua cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển Phú Quốc, tỉnh sẽ triển khai các chính sách đầu tư tại Phú Quốc. Quy hoạch của tỉnh phát triển những ngành nghề mới ở Phú Quốc nên cần có cơ chế đặc thù phát triển, như ngành dịch vụ du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe. Phú Quốc cũng quy hoạch ngành nghề duy tu, bảo dưỡng, vận hành máy bay.

"Chính sách đặc thù phát triển Phú Quốc nếu được Quốc hội thông qua sẽ là chính sách đặc biệt nổi trội để phát triển đặc khu Phú Quốc. Chúng tôi cũng đang kiến nghị Trung ương có chính sách đặc thù cho phát triển kinh tế cửa khẩu. Bởi biên giới, cửa khẩu các tỉnh Tây Nam bộ rất khác so với các tỉnh phía bắc giáp Trung Quốc, cho nên nếu không có cơ chế, chính sách đặc biệt hơn về thuế, về đất đai thì doanh nghiệp rất khó đầu tư", ông Mừng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết sắp tới Phú Quốc sẽ có nhiều ngành nghề mới, trong đó có nghề duy tu, bảo dưỡng và vận hành máy bay

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, qua hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, An Giang mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư thấy được không gian mới, tầm nhìn mới để đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, thấy được sự đồng hành của tỉnh để địa phương và doanh nghiệp đều thành công, đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

"An Giang kỳ vọng qua việc ký kết biên bản ghi nhớ sắp tới, tổng vốn đầu tư sẽ tăng lên. Tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp an tâm đầu tư. Trong đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh", ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.