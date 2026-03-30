Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tái đắc cử

Ngày 30.3, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh An Giang khóa mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (thứ 8, từ phải qua) chúc mừng Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh và ông Giang Văn Phục (cùng là Phó chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026) giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp ẢNH: TRẦN NGỌC

Đối với các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh An Giang, tại kỳ họp HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Văn Phước, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, ông Ngô Công Thức và ông Lê Trung Hồ (cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại kỳ họp ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang đã bầu lãnh đạo các Ban trực thuộc HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh và Tòa án các khu vực trực thuộc của tỉnh An Giang.



