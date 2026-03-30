Ông Nguyễn Đức Tuy đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV. Kết quả, ông Tuy nhận được 66/66 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Cùng với đó, 3 Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, gồm: ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng được bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cả ba đều trúng cử với số phiếu tuyệt đối, đạt 100%.

Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 – 2031 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Đức Tuy khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Cuộc họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ẢNH: P.A

Tại kỳ họp nói trên, HĐND tỉnh Quảng Ngãi còn tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 – 2031. Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, nhiệm kỳ 2021 – 2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Kỳ họp HĐND cũng bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, gồm: bà Y Ngọc, ông Nguyễn Ngọc Sâm, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.