Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Gia Bách
30/03/2026 15:22 GMT+7

Với 72/73 phiếu tán thành, ông Lữ Quang Ngời tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chiều 30.3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. 

Tại kỳ họp, ông Lữ Quang Ngời được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 72/73 phiếu, đạt tỷ lệ 98,6%.

Ông Lữ Quang Ngời được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Lữ Quang Ngời (54 tuổi, quê quán xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) có trình độ chuyên môn cử nhân luật kinh tế; thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; tiến sĩ ngành chính trị học. Quá trình công tác của ông Ngời trải dài qua nhiều vị trí từ cơ sở đến cấp tỉnh.

Tháng 11.2025, ông Lữ Quang Ngời được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Lâm Văn Bi, ông Nguyễn Minh Luân, ông Huỳnh Chí Nguyện, ông Ngô Vũ Thăng và ông Lê Văn Sử.


Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Với 71/72 phiếu tán thành, ông Phạm Văn Thiều tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

