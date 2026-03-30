Thời sự

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tái đắc cử

Bắc Bình
30/03/2026 13:47 GMT+7

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Lê Văn Hẳn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 30.3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X được bầu chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI; ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Các đại biểu HĐND bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, gồm bà Nguyễn Đài Thy (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), bà Đặng Thị Ngọc Mai (Tỉnh ủy viên) và ông Nguyễn Hồng Sơn (Tỉnh ủy viên).

Để hoàn tất công tác tổ chức bộ máy, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI cũng đã tiến hành bầu các chức danh trưởng ban chuyên trách. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Phạm Văn Đặng giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Quang cảnh bế mạc kỳ họp thứ I HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các ông: Nguyễn Hồng Thanh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), ông Nguyễn Minh Lâm (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), ông Đoàn Trung Kiên (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), ông Huỳnh Văn Sơn (Tỉnh ủy viên) và ông Phạm Tấn Hòa (Tỉnh ủy viên).

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XI để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2006 - 2014, ông làm Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Giai đoạn 2020 - 2025, ông là Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 3.2025 - 6.2025, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 7.2025 cho đến nay, ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Hùng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Lê Văn Hẳn

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn sinh ngày 12.10.1970, quê ở xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi về công tác tại Tây Ninh, ông từng có thời gian dài gắn bó với tỉnh Trà Vinh (hiện là Vĩnh Long), đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Càng Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2020 - 2025).

Tháng 6.2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đến tháng 11.2025, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh cho đến nay.

