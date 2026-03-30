Thời sự

100% đại biểu bầu ông Ngô Chí Cường làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Thanh Quân
30/03/2026 13:33 GMT+7

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh.

Sáng 30.3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: V.T

Kết quả, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% đại biểu có mặt tán thành.

Cùng với đó, ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên (đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Nhung giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Tô Hoàng Khương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường cam kết cùng tập thể phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê quán xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Trà Vinh (nay là phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long). Trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính.

Ông Cường từng kinh qua các vị trí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 30.6.2025, ông Ngô Chí Cường nhận quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Ngày 1.10.2025, Bộ Chính trị công bố quyết định về việc chỉ định ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

