100% đại biểu bầu ông Ngô Chí Cường làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Sáng 30.3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Kết quả, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% đại biểu có mặt tán thành.

Cùng với đó, ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên (đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Nhung giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Tô Hoàng Khương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường cam kết cùng tập thể phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân.