Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Sáng 30.3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất và bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lưu Văn Trung (52 tuổi, quê Hưng Yên), trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Từ tháng 7.2021 - 8.2024, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ); từ tháng 7.2025 - 10.2025 giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 11.2025, HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu ông Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nay ông Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông K' Mák (54 tuổi), ông Tiêu Hồng Phúc (47 tuổi), ông Y Quang Bkrông (50 tuổi), bà Nguyễn Thị Bích Thuận (51 tuổi), bà Mai Thị Xuân Trung (53 tuổi) và ông Đa Cát Vinh (51 tuổi).

Ông Y Thanh Ha Niê K'đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND và các trưởng ban thuộc HĐND tỉnh ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết quyết định thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh. Tiếp đó, HĐND bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Bà Mai Thị Xuân Trung, Trưởng ban Pháp chế; ông Đa Cát Vinh giữ chức Trưởng ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Bích Thuận giữ chức Trưởng ban Văn hóa và bà Lê Thị Tường Vân giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách.