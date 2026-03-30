Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

30/03/2026 10:54 GMT+7

HĐND tỉnh Lâm Đồng đã họp, bầu cử các chức danh của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với kết quả ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 30.3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất và bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Lưu Văn Trung (52 tuổi, quê Hưng Yên), trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Từ tháng 7.2021 - 8.2024, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ); từ tháng 7.2025 - 10.2025 giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 11.2025, HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu ông Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nay ông Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông K' Mák (54 tuổi), ông Tiêu Hồng Phúc (47 tuổi), ông Y Quang Bkrông (50 tuổi), bà Nguyễn Thị Bích Thuận (51 tuổi), bà Mai Thị Xuân Trung (53 tuổi) và ông Đa Cát Vinh (51 tuổi).

Ông Y Thanh Ha Niê K'đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND và các trưởng ban thuộc HĐND tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết quyết định thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh. Tiếp đó, HĐND bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Bà Mai Thị Xuân Trung, Trưởng ban Pháp chế; ông Đa Cát Vinh giữ chức Trưởng ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Bích Thuận giữ chức Trưởng ban Văn hóa và bà Lê Thị Tường Vân giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách.

Đến dự kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Khám phá thêm chủ đề

HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung Lâm Đồng Họp HĐND nhân sự Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận