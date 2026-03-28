Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hai cao tốc chiến lược ở Lâm Đồng

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 24.3, công tác giải phóng mặt bằng của hai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc vẫn triển khai chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về giá đền bù chưa thống nhất và khó khăn trong bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vướng giá đất và chậm tái định cư

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,62 km, cần thu hồi hơn 537 ha đất, liên quan đến 2.470 hồ sơ. Đến nay, công tác kiểm đếm đạt 98,83%. Hơn 2.332 hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường với tổng kinh phí khoảng 2.695 tỉ đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 75,5%, song chi trả thực tế mới đạt khoảng 62%.

Tuy nhiên, số liệu chi tiết từ các địa phương cho thấy vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai. Tại phường 1 - Bảo Lộc, còn 14 hộ chưa thể kiểm đếm do chưa xác định được chủ hộ. Bên cạnh đó, nhiều hồ sơ chưa đủ cơ sở để tính bồi thường nhà ở và công trình do chưa được chính quyền địa phương xác nhận hiện trạng. Đáng chú ý, các khu tái định cư vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, khiến 12 hộ dân đã đủ điều kiện vẫn chưa thể bố trí tái định cư.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, chi trả bồi thường dự án ẢNH: L.V

Ở xã Bảo Thuận và xã Gia Hiệp, khó khăn lớn nhất là còn các hộ dân chưa đồng thuận với giá đất. Nhiều hộ cho rằng giá bồi thường thấp hơn thị trường, dẫn đến chưa nhận tiền.

Riêng xã Gia Hiệp còn phát sinh các trường hợp chưa rõ ràng về pháp lý như đất sang nhượng qua nhiều đời không giấy tờ, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc vướng thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Tại xã Ninh Gia, có nhiều hồ sơ chưa kiểm đếm được do không liên hệ được chủ đất. Một số hồ sơ phải xử lý lại nguồn gốc đất, trích đo lại thửa đất, thậm chí có trường hợp dính ranh đất quốc phòng.

Tại xã Tân Hội, vướng mắc chủ yếu nằm ở việc chưa có hướng dẫn xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Điều này khiến người dân chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, dẫn đến nhiều hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, tại xã Hiệp Thạnh, vẫn còn 16 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng. Đồng thời, khu tái định cư trên địa bàn cũng chưa được chấp thuận, tiếp tục gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Trước loạt vướng mắc này, các địa phương kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn xác nhận lao động nông nghiệp; đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư; đồng thời xem xét điều chỉnh giá bồi thường phù hợp thực tế.

Hai dự án cao tốc chiến lược kết nối với Đà Lạt với các tỉnh vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ trong triển khai ẢNH: L.V

"Điểm nghẽn" trong triển khai cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 53,97 km, cần thu hồi gần 394 ha đất, liên quan 918 hồ sơ. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án này đang chậm hơn đáng kể so với tuyến Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đến nay mới kiểm đếm được 89,32% hồ sơ; gần 11% còn lại chưa thể thực hiện do không liên hệ được chủ sử dụng đất. Tỷ lệ giải ngân đạt 38,6%, trong khi chi trả thực tế còn thấp, chỉ khoảng 34,1%, cho thấy những vướng mắc lớn ở khâu pháp lý đầu vào.

Ngày 26.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ của 2 dự án cao tốc ẢNH: CTT

Cụ thể, tại phường 1 - Bảo Lộc và phường 2 - Bảo Lộc, hàng chục hồ sơ vẫn chưa thể kiểm đếm do tình trạng đất phân lô, chủ sử dụng không cư trú tại địa phương. Riêng phường 2 - Bảo Lộc còn tồn đọng nhiều hồ sơ chưa được xác nhận pháp lý, làm chậm toàn bộ quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại xã Đạ Huoai, vướng mắc cũng diễn ra tương tự khi hàng chục hồ sơ chưa rõ nguồn gốc đất. Nhiều trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người khác, thậm chí có trường hợp đang tranh chấp và đã được tòa án thụ lý. Một số hồ sơ liên quan đến đất nông, lâm trường phải chờ xác minh từ nhiều cơ quan, trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất của toàn tuyến Tân Phú - Bảo Lộc.

Trong khi đó, tại xã Đạ Tẻh 2, dù công tác kiểm đếm đã hoàn tất, nhưng tỷ lệ chi trả mới đạt khoảng 30%, cho thấy việc triển khai phương án bồi thường còn rất chậm.

Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thi công

Trước những vướng mắc kéo dài, các địa phương kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh việc xác nhận pháp lý hồ sơ; hỗ trợ rà soát nguồn gốc đất, đặc biệt đối với đất nông, lâm trường; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, chồng lấn.

Theo các địa phương, việc sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý được xem là điều kiện tiên quyết nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ đó tạo đà tăng tốc cho các dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn.

Ngày 26.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ hai dự án cao tốc trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các địa phương và cơ quan chuyên môn của tỉnh đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó có việc khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại các lâm trường.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương, đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí dự kiến thi công trong tháng 4, đồng thời không để phát sinh khiếu nại của người dân.

Đối với các hạng mục dự kiến triển khai trong tháng 4.2026, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các nhà thầu ưu tiên tối đa nguồn lực, khẩn trương tổ chức thi công. Trong đó, tập trung thực hiện rà phá bom mìn tại các khu vực chuẩn bị khởi công, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao chủ động thẩm định hồ sơ, ưu tiên xử lý các nội dung phục vụ thi công trong tháng 4.2026 cũng như cả năm 2026; đồng thời tổ chức giao ban định kỳ 2 lần mỗi tuần để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn.