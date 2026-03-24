Vì sao rừng tự nhiên tại Lâm Đồng giảm hơn 17.700 ha?

Quế Hà
24/03/2026 17:39 GMT+7

Diện tích rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng giảm trên 17.715 ha so với năm 2024, khiến cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, kết quả điều tra cơ bản cho thấy diện tích rừng tự nhiên năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng (mới) sụt giảm đáng kể. Trước thực trạng này, Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng báo cáo chi tiết.

Phản hồi yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết phần lớn diện tích rừng tự nhiên giảm là do chênh lệch giữa bản đồ và thực tế. Ngoài ra, một phần diện tích rừng đã bị người dân lấn chiếm, chuyển sang trồng cây nông nghiệp từ nhiều năm trước nhưng chưa được cập nhật kịp thời, dẫn đến số liệu sai lệch.

Đáng chú ý, trong tổng diện tích rừng tự nhiên giảm, có 29,1 ha do phá rừng và cháy rừng; 62 ha bị mất do thiên tai, sạt lở. Bên cạnh đó, 35,3 ha rừng được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Diện tích rừng tự nhiên tại Lâm Đồng giảm đi hơn 17.715 ha

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng thừa nhận nhiều khu vực đã bị chuyển đổi từ lâu, dấu vết không còn rõ ràng, gây khó khăn cho việc xác định thời điểm và nguyên nhân cụ thể làm mất rừng tự nhiên.

Hiện sở đang tiếp tục rà soát từng lô rừng, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, đồng thời đề xuất giải pháp chấn chỉnh nhằm hạn chế tình trạng suy giảm rừng tự nhiên trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 10.3, Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng báo cáo chi tiết từng vị trí rừng bị mất, trạng thái rừng tự nhiên, nguyên nhân và thời điểm xảy ra, từng lô rừng cụ thể.

Cục cũng yêu cầu địa phương tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cùng các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp theo điều 102 luật Lâm nghiệp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này báo cáo nội dung 11 dự án làm mất rừng mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

