Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là rất lớn.

Cụ thể, dự án thành phần 1 dự kiến thu hồi khoảng 179,5 ha, liên quan đến 1.489 hộ dân và 8 tổ chức. Dự án thành phần 2 thu hồi khoảng 576,7 ha của 1.683 hộ dân và 11 tổ chức. Toàn dự án tại Gia Lai có khoảng 500 hộ cần bố trí tái định cư và gần 3.000 ngôi mộ phải di dời để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tính đến ngày 25.3, các địa phương có dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua tại Gia Lai đã phê duyệt phương án và chi trả bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân, đồng thời bàn giao mặt bằng đạt 12,2/22 km.

Đối với dự án thành phần 2, các địa phương tại Gia Lai đã hoàn thành việc ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án bồi thường để niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân. Song song đó, chủ đầu tư đang triển khai thủ tục xây dựng 9 khu tái định cư nhằm bố trí chỗ ở cho 488 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Người dân Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư ẢNH: TRẦN HIẾU

Đối với dự án thành phần 3, đến ngày 26.3, Gia Lai đã phê duyệt phương án đền bù đạt 167,1/340,8 ha, tương ứng 24,8/34,8 km (đạt 71,3%), với tổng kinh phí hơn 739,7 tỉ đồng. Công tác chi trả và bàn giao mặt bằng thực tế đạt 128,52 ha, tương đương 15,66 km (45%).

Hiện, 4 khu tái định cư thuộc dự án thành phần 3 tại Gia Lai đã được phê duyệt thiết kế và dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 6.2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các đơn vị, địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc triển khai, đặc biệt với những nơi đang chậm tiến độ phải hoàn thành ít nhất 50% khối lượng công việc trước ngày 15.5.

Ông cũng chỉ đạo hai ban quản lý dự án cần xác định rõ các vị trí cần giải phóng mặt bằng trước để nhà thầu sớm tiếp cận, tránh lãng phí thời gian thi công trong quá trình triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đối với các địa phương còn tình trạng “xen kẹp”, chưa thông tuyến, chưa bảo đảm mặt bằng sạch, lãnh đạo địa phương phải trực tiếp xuống cơ sở rà soát, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bởi đây là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia tại Gia Lai.

Tại xã Đăk Đoa, đơn vị thi công đã hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh việc xác minh nguồn gốc đất đai phải được thực hiện cẩn thận, khách quan, minh bạch và có trách nhiệm, nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.