Cao tốc hơn 43.700 tỉ mở cửa ra biển cho phía tây Gia Lai

Đức Nhật
24/03/2026 17:05 GMT+7

Chỉ dài 125 km nhưng được đầu tư đến hơn 43.700 tỉ đồng, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ mở toang cánh cửa ra biển cho khu vực phía tây tỉnh Gia Lai.

Bắt đầu khởi động từ cuối năm 2025, sau 3 tháng, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang dần hình thành. Dự án được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược giữa rừng và biển, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Gia Lai. 

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku kéo dài 125 km, được kỳ vọng sẽ kết nối rừng với biển

Với tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, chiều dài khoảng 125 km, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo hành lang vận tải trực tiếp từ vùng nguyên liệu Tây nguyên ra các cảng biển duyên hải.

Dự án có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ

Theo thiết kế, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua 16 xã, phường với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, nền đường rộng 24,75 m. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, gỗ… từ khu vực phía tây, qua đó giảm chi phí logistics và gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa.

Từ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các khu công nghiệp, dịch vụ logistics, đô thị vệ tinh dọc tuyến sẽ hình thành, tạo thêm việc làm và thu hút đầu tư vào khu vực còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng

Không chỉ là tuyến giao thông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku còn được xem là "đường dẫn" mở rộng không gian phát triển. 

Ghi nhận tại gói thầu số 1, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Nhà thầu Minh Hiếu đã huy động khoảng 200 công nhân, kỹ sư cùng hơn 310 máy móc thiết bị để triển khai các hạng mục đắp nền, lu lèn tại nút giao đầu tuyến với quốc lộ 19B, khu vực gần sân bay Phù Cát.

Tại nút giao đầu tuyến kết nối với quốc lộ 19B, những phương tiện, thiết bị đang hối hả thi công, lu lèn nền đường

Ở các mũi thi công khác, máy khoan cỡ lớn liên tục hoạt động để thi công móng cầu, từng bước định hình tuyến cao tốc tương lai.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết tiến độ hiện nay đang được duy trì ổn định. Dự án thành phần 1 dài 22 km và thành phần 3 dài khoảng 35 km đã được khởi công từ cuối năm 2025.

Riêng dự án thành phần 2 dài 68 km dự kiến khởi công vào ngày 19.5, đây là đoạn khó khăn nhất khi phải xây dựng 2 hầm xuyên núi qua khu vực đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Một đơn vị đang thi công móng cầu thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án cần khoảng 942,15 ha đất, trong đó có 324,88 ha đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính 4.715 tỉ đồng, đặt ra yêu cầu lớn về tổ chức thực hiện và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công nhân hàn khung cốt thép thi công móng cầu trên cao tốc

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện phương án bồi thường minh bạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Việc sớm bàn giao mặt bằng sạch được xác định là yếu tố then chốt để duy trì mạch thi công liên tục.

Máy móc, phương tiện được huy động tối đa để tham gia thi công dự án

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc nối rừng và biển này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn góp phần tái cấu trúc không gian kinh tế, thúc đẩy giao thương liên vùng, đưa khu vực phía tây tỉnh Gia Lai tiến gần hơn với các trung tâm kinh tế ven biển. 

Cao tốc nội thị dài 90 km mà Đà Nẵng sắp đầu tư có gì đặc biệt?

TP.Đà Nẵng đang lên kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc nội thị quy mô lớn, kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía nam đến Chu Lai. Tuyến đường dự kiến dài gần 90 km, trước mắt đầu tư 4 - 6 làn xe.

