Các cao tốc phía đông Gia Lai tiếp tục lỡ hẹn thông xe

Theo kế hoạch ban đầu, các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh dự kiến thông xe vào đêm 12.2 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.



Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, đơn vị quản lý đánh giá khi tuyến đường đưa vào vận hành có thể xuất hiện lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác xử lý các tình huống sự cố như va chạm, ùn ứ, tắc nghẽn… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để bảo đảm an toàn và sự đồng bộ trong khai thác các tuyến cao tốc liên quan, Ban Quản lý dự án 85 và Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã quyết định tạm dừng kế hoạch thông xe ngày 12.2 đối với 3 tuyến cao tốc này.

Các cao tốc phía đông tỉnh Gia Lai vẫn chưa thể thông xe ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến đầu tháng 3, trong chuyến thị sát, kiểm tra các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía đông qua khu vực Nam Trung bộ (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp làm việc với các đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà thầu dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đề xuất mốc tiến độ đưa dự án vào khai thác từ ngày 6.3.2026.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn phía nam hầm Bình Đê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhóm công nhân đang thi công phía nam hầm Bình Đê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, hiện cả 3 tuyến cao tốc nói trên vẫn chưa thể thông xe như dự kiến. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên sáng 7.3, trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn phía nam hầm Bình Đê, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Các nhóm công nhân đang triển khai lắp đặt thanh chắn an toàn...

Một nhóm công nhân đang triển khai lắp đặt thanh chắn an toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trao đổi với phóng viên vào chiều 7.3, ông Cao Việt Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Cục CSGT hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm đưa dự án vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Một hạng mục nằm trong dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phía nam hầm Bình Đê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Hùng, kết cấu hạ tầng của dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, các thủ tục và hồ sơ phục vụ công tác khai thác, vận hành cũng như bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa hoàn tất, nên thời điểm thông xe buộc phải lùi lại.

Một điểm sạt lở ta luy dương phía nam hầm Bình Đê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài hơn 88 km, tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng, trong đó đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài 60,3 km, đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai dài 27,7 km. Dự án được khởi công ngày 1.1.2023, tổ chức thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9.2026.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án 85, đơn vị đại diện chủ đầu tư 2 tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh cho biết, do còn vướng mắc một số thủ tục quản lý nhà nước nên cả 2 cao tốc vẫn chưa thể thông xe. Vị đại diện này cũng từ chối cung cấp thông tin thời điểm dự kiến thông xe đối với 2 cao tốc trên.

Một đoạn dải phân cách trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn chưa được lắp đặt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 1.1.2023, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 12.2025.

Một đoạn hàng rào bảo vệ an toàn trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn vẫn chưa được rào kín ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài gần 62 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20 km) và Đắk Lắk (hơn 42 km), với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng.