Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Sáng 1.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đi thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bìa trái) trao đổi với các đơn vị tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: L.Đ

Tại công trường, Thủ tướng đã kiểm tra thực tế một số hạng mục quan trọng trên tuyến như nút giao cao tốc với quốc lộ 24, hầm số 1 và hầm số 2. Đây là những điểm có ý nghĩa then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng và an toàn khai thác khi dự án đưa vào vận hành.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 2, từ trái sang) thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: L.Đ

Thủ tướng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương cần phối hợp triển khai trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường tại những khu vực phù hợp dọc tuyến. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng phải sớm hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành cao tốc bảo đảm an toàn, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lưu thông an toàn, thuận tiện cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Dịp này, Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang thi công trên công trường. Thủ tướng mong muốn các nhà thầu tiếp tục duy trì khí thế thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9.2026 theo hợp đồng đã ký kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lì xì công nhân đang thi công trên công trường dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: THANH XUÂN

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài hơn 88 km, tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng, trong đó đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài 60,3 km. Dự án được khởi công ngày 1.1.2023, tổ chức thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9.2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chờ ngày thông xe chính thức ẢNH: H.P

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian lưu thông, mở rộng không gian phát triển cho Quảng Ngãi và các địa phương lân cận.