Thời sự

Cao tốc qua phía đông Gia Lai trễ hẹn thông xe dịp tết

Đức Nhật
Đức Nhật
12/02/2026 21:08 GMT+7

Cao tốc qua phía đông Gia Lai trễ hẹn thông xe dịp tết do lo ngại mất an toàn khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Tối 12.2, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) có văn bản thông báo tạm dừng thông xe, đưa vào khai thác dự án thành phần cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Cao tốc qua phía đông Gia Lai tiếp tục trễ hẹn thông xe dịp Tết- Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án 85 có văn bản thông báo tạm dừng thông xe trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.2, Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức thông xe.

Theo kế hoạch, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL (đoạn từ phía bắc hầm Cù Mông đến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn) sẽ được đưa vào khai thác vào 22 giờ đêm 12.2.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, đơn vị quản lý đánh giá khi tuyến đường đi vào vận hành có thể xuất hiện lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác xử lý các tình huống sự cố như va chạm, ùn ứ, tắc nghẽn… có thể chưa đáp ứng yêu cầu nếu khai thác ngay thời điểm này.

Cao tốc qua phía đông Gia Lai tiếp tục trễ hẹn thông xe dịp Tết- Ảnh 2.

Tuyến đường đi vào vận hành có thể xuất hiện lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để bảo đảm an toàn và sự đồng bộ khi khai thác các tuyến cao tốc liên quan, Ban Quản lý dự án 85 quyết định tạm dừng thông xe. Thời gian thông xe cụ thể sẽ được thông báo sau khi các tồn tại được khắc phục.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, sẽ thông xe lúc 22 giờ tối 12.2, đoạn còn lại khai thác sau tết.

