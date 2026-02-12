Nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam giảm tốc độ tối đa với xe khách, xe tải

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho phép các Khu Quản lý đường bộ điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Theo đó, giao Khu Quản lý đường bộ II tổ chức thí điểm (từ 3 - 6 tháng) điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa cho phù hợp với từng loại xe trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng và đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ.

Xe tải, xe khách trên các đoạn tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Nghệ An chỉ được chạy tối đa 80 km/giờ ẢNH: T.N

Các tuyến cao tốc sẽ được thí điểm điều chỉnh tốc độ gồm: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ.

Tương tự, trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ I, các tuyến cao tốc sẽ được điều chỉnh tốc độ tối đa đối với xe khách giường nằm, xe tải trên 3,5 tấn gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu.

Cụ thể, xe con, xe khách dưới 29 chỗ; xe tải dưới 3,5 tấn sẽ giữ nguyên tốc độ khai thác tối đa cho phép là 90 km/giờ.

Xe khách giường nằm và các loại xe tải trên 3,5 tấn tốc độ khai thác tối đa cho phép 80 km/giờ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 3.345 km đường cao tốc. Tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ đang áp dụng cho các đường cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp không liên tục.

Tốc độ này phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Bề rộng làn đường cao tốc của Mỹ 3,6 m, Nhật Bản 3,5 m nhưng cho khai thác với tốc độ đến 100 km/giờ hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông trên một số tuyến cao tốc phân kỳ, chủ yếu liên quan đến các xe tải, xe khách, trong đó phương tiện không bảo đảm khoảng cách tham gia giao thông, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định, thiếu cảnh báo, không làm chủ tốc độ và một số hành vi khác.

Do đó, để tăng cường an toàn giao thông, đối với các tuyến đang khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ, thực hiện điều chỉnh giảm tốc độ tối đa xuống còn 80 km/giờ áp dụng đối với xe khách, xe buýt trên 29 chỗ ngồi (xe khách cỡ nhỏ), xe khách giường nằm 2 tầng và xe tải từ 3,5 tấn trở lên. Việc thí điểm sẽ từ 3 - 6 tháng, sau đó sẽ có đánh giá điều chỉnh.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường cao tốc bố trí chóp nón bảo đảm giao thông và biển đỗ xe tại các đoạn dừng khẩn cấp, các vị trí cần thiết khác để lái xe sử dụng để cảnh báo cho các phương tiện giao thông chú ý và tránh khi có xe buộc phải dừng, đỗ khẩn cấp trên đường cao tốc.

Đồng thời, bổ sung đinh phản quang, mắt phản quang, đèn chớp vàng sử dụng năng lượng mặt trời hoặc các loại đèn cảnh báo phục vụ giao thông sử dụng pin, điện hoặc năng lượng mặt trời để tăng cường nhận biết vị trí có làn dừng khẩn cấp trong điều kiện hạn chế ánh sáng tự nhiên...