Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe đêm nay

Đức Nhật
Đức Nhật
12/02/2026 09:43 GMT+7

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, sẽ thông xe lúc 22 giờ tối 12.2, đoạn còn lại khai thác sau tết.

Ngày 12.2, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ được thông xe vào lúc 22 giờ tối nay.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe đêm nay- Ảnh 1.

Một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ thông xe vào 22 giờ đêm nay 12.2

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kế hoạch, cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ được đưa vào khai thác từ 22 giờ ngày 12.2, kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng.

Riêng cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, cũng thông xe lúc 22 giờ cùng ngày, nhưng mới thông xe một phần, từ phía bắc hầm Cù Mông nối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Đoạn phía nam hầm Cù Mông dự kiến sau tết mới có thể đưa vào khai thác.

"Chiều nay chúng tôi cho công nhân nghỉ ngơi để về quê ăn tết. Những phần việc còn lại sẽ tiếp tục triển khai sau kỳ nghỉ", ông Lai cho hay.

Ban Điều hành dự án lưu ý trong thời gian đầu khai thác, các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ tốc độ quy định, chú ý quan sát nhằm bảo đảm an toàn.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe đêm nay- Ảnh 2.

Đoạn phía nam hầm Cù Mông sẽ thông xe sau tết

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài gần 62 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20 km) và Đắk Lắk (hơn 42 km), với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu 11-XL thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai; các gói thầu 12-XL và 13-XL thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, toàn bộ mặt đường tuyến chính dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 100%.

Tin liên quan

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đếm ngược ngày thông xe

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đếm ngược ngày thông xe

Các nhà thầu thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, qua 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, quyết tâm thông xe trước Tết Nguyên đán 2026.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Đèo Cù Mông Đắk Lắk Quy Nhơn Gia Lai cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận