Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe đêm nay

Ngày 12.2, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ được thông xe vào lúc 22 giờ tối nay.

Một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ thông xe vào 22 giờ đêm nay 12.2 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kế hoạch, cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ được đưa vào khai thác từ 22 giờ ngày 12.2, kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng.

Riêng cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, cũng thông xe lúc 22 giờ cùng ngày, nhưng mới thông xe một phần, từ phía bắc hầm Cù Mông nối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Đoạn phía nam hầm Cù Mông dự kiến sau tết mới có thể đưa vào khai thác.

"Chiều nay chúng tôi cho công nhân nghỉ ngơi để về quê ăn tết. Những phần việc còn lại sẽ tiếp tục triển khai sau kỳ nghỉ", ông Lai cho hay.

Ban Điều hành dự án lưu ý trong thời gian đầu khai thác, các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ tốc độ quy định, chú ý quan sát nhằm bảo đảm an toàn.

Đoạn phía nam hầm Cù Mông sẽ thông xe sau tết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài gần 62 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20 km) và Đắk Lắk (hơn 42 km), với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu 11-XL thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai; các gói thầu 12-XL và 13-XL thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, toàn bộ mặt đường tuyến chính dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 100%.