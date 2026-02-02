Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đếm ngược ngày thông xe

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai (gần 20 km) và Đắk Lắk (hơn 42 km). Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng. Trong đó gói thầu 11-XL thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai và các gói thầu 12-XL, 13-XL thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62 km ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ mặt đường tuyến chính dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 100%.





Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 100% ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham gia một phần gói thầu cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, ông Nguyễn Đức Hoạt, Phó giám đốc Công ty CP đầu tư thiết bị và xây dựng Hồng Hà, cho biết tuyến đường do đơn vị thi công đã hoàn thành. Hiện công ty này đang tiến hành quét dọn, rửa mặt đường.

Công nhân của Công ty CP đầu tư thiết bị và xây dựng Hồng Hà đang tiến hành quét dọn, rửa mặt đường để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Dự kiến ngày 5.2, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu. Từ đó sẽ có cơ sở đưa gói thầu vào khai thác sử dụng", ông Hoạt nói.

Toàn bộ 41 cầu trên tuyến hoàn thành ẢNH: ĐỨC NHẬT

2 ống hầm Sơn Triệu đã thi công xong, bao gồm hệ thống thông gió, chiếu sáng và phòng cháy, chữa cháy. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, hiện nay, toàn bộ ban quản lý và các nhà thầu đang dồn lực, quyết tâm cao nhất để phấn đấu thông xe trong khoảng từ mùng 10 - 14.2.

Về lộ trình cụ thể, đoạn tuyến từ phía bắc hầm Cù Mông về cuối tuyến chắc chắn sẽ hoàn thành để bàn giao đồng bộ cùng các dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quảng Ngãi – Hoài Nhơn ngay trước Tết Nguyên đán 2026.

Biển báo, hàng rào, hệ thống điện và tiêu phản quang trên cao tốc đã hoàn tất việc lắp đặt ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Riêng khu vực phía nam hầm Cù Mông, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng trong khoảng 10 ngày tới. Về khối lượng công việc, mặt đường cơ bản đã đảm bảo điều kiện lưu thông. Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như lắp đặt biển báo, rào chắn và gia cố các vị trí mái ta luy phát sinh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua", ông Lai nói.

Hệ thống điện đang được kết nối, sẵn sàng phục vụ cho hoạt động của cao tốc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, theo ông Lai, việc đưa cao tốc vào vận hành đòi hỏi quy trình nghiệm thu cực kỳ nghiêm ngặt, khác hoàn toàn với các tuyến quốc lộ hay tỉnh lộ. Bên cạnh việc hoàn tất thi công, chủ đầu tư, nhà thầu phải phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Cục Cảnh sát giao thông (C08) để rà soát kỹ lưỡng các điều kiện an toàn và hoàn thiện thủ tục pháp lý khai thác. Việc đóng kín hàng rào bảo vệ là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn người dân hoặc gia súc lên đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện.

"Các nhà thầu đang nỗ lực vượt qua những yếu tố khách quan để sớm đưa công trình vào phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong dịp tết này", ông Lai nói.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đang cố gắng hoàn tất những công đoạn cuối cùng để có thể phục vụ việc đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là hơn 14.800 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT



