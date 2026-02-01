Đề xuất khai thác tạm 18,2 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước tết

Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, báo cáo tiến độ dự án và đề xuất khai thác tạm 18,2 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành cũ.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe ẢNH: LÊ LÂM

Theo Ban Quản lý dự án 85, hiện đơn vị đang phối hợp nhà thầu thi công, tư vấn tập trung thi công các hạng mục còn lại và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tuyến chính, nhánh nút giao trước ngày 8.2 để tổ chức thông xe, đưa vào khai thác tạm 18,2 km thuộc dự án thành phần 2 (từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phương án khai thác tạm

Đây là nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Hướng Dầu Giây đi Vũng Tàu: Các phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi đến khoảng Km24+610 (trong nút giao Long Thành) sẽ rẽ vào nhánh N6 Dầu Giây - Vũng Tàu đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hướng TP.HCM đi Vũng Tàu: Các phương tiện đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến khoảng Km24+250 sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào đường T2 (đường kết nối vào sân bay Long Thành), sau đó nhập làn vào cao tốc Biên Hòa - hướng Vũng Tàu.

Hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây: Các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến km17+650 sẽ tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của đường T2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 Vũng Tàu - Dầu Giây để đi về Dầu Giây.

Hướng Vũng Tàu đi TP.HCM: Các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến Km17+650 sẽ tách làn đi sang bên phải lên cầu nhánh N1 của đường T2 để đi về TP.HCM.

Đoạn tuyến Ban quản lý dự án 85 đề xuất khai thác tạm dài 18,2 km, từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ẢNH: LÊ LÂM

Những vướng mắc khi khai thác tạm

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án 85 cũng chỉ ra những vướng mắc, khó khăn đi khai thác tạm đoạn tuyến 18,2 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cụ thể, 18,2 km trên thuộc dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nằm ở giữa. Trong khi đó dự án thành phần 1 chưa hoàn thành.

Đây là nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2. Phía xa là dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Dự án thành phần 2 lại có kết nối với 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (T1, T2). Và hiện Ban Quản lý dự án 85 chưa nhận được thông tin về kế hoạch thông xe, thời gian đưa vào khai thác 2 tuyến đường T1, T2.

Ngoài ra, dự án thành phần 2 kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao Long Thành, nhưng lại chưa xây dựng hệ thống trạm thu phí. Dẫn đến các phương tiện đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ không có tín hiệu thông tin đầu ra, ngược lại phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không có tín hiệu thông tin đầu vào, không thể thu phí theo quy định.

Kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ

Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi và tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp khi đưa vào khai thác 18 km dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng hỗ trợ một số nội dung sau:

Hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, rà soát, góp ý phương án tổ chức giao thông phục vụ đưa công trình vào khai thác tạm.

Có ý kiến với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa vào khai thác đường T2 để các phương tiện có thể kết nối đi vào và ra khỏi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua các nhánh tại nút giao Long Thành.

Đường T2 (thuộc dự án sân bay Long Thành) đi cặp hai bên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Có ý kiến với Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp nghiên cứu phương án thu phí cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (cả 3 dự án thành phần 1, 2, 3) chưa xây dựng hoàn thành hệ thống trạm thu phí.

Xem xét, chấp thuận cho phép Ban Quản lý dự án 85 thuê đơn vị quản lý vận hành, khai thác dự án thành phần 2 trong giai đoạn tổ chức khai thác tạm tuyến chính đến khi hoàn thành bàn giao chính thức để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.