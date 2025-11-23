Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc về đích

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh khen thưởng với các nhà thầu làm tốt; còn nhà thầu chậm tiến độ như đã cam kết, đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chưa tiến triển thì có phương án chế tài, xử phạt; xem xét không cho thi công các dự án khác trên địa bàn