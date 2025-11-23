Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc về đích

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025. Hiện các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích đúng kế hoạch.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Ngày 19.4.2025, đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM, thuộc dự án thành phần 3) dài 19,8 km đã thông xe kỹ thuật. Trong ảnh là đoạn giao giữa TP.HCM và Đồng Nai
ẢNH: LÊ LÂM
Còn đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025
Để đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025, tại cuộc họp cuối tháng 10.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu; cử cán bộ giám sát, theo dõi các đơn vị thi công hằng ngày; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, chia ca làm ngày làm đêm, kể cả chủ nhật để thúc tiến độ
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh khen thưởng với các nhà thầu làm tốt; còn nhà thầu chậm tiến độ như đã cam kết, đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chưa tiến triển thì có phương án chế tài, xử phạt; xem xét không cho thi công các dự án khác trên địa bàn
Ngày 2.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vào kiểm tra tiến độ. Tại hiện trường, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực để thi công, không để bất kỳ thời điểm nào bị lãng phí, các bên cùng thể hiện quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích
Những ngày qua, tận dụng thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ
Lớp nhựa đường nóng, bốc khói khi vừa đổ xuống nền đường và xe lu qua
Để hạn chế vật liệu bám dính vào bánh xe lu, nhà thầu phải cắt cử một công nhân đi theo phun dung dịch chuyên dụng để xe lu vận hành thuận lợi
Một xe lu đang lu lèn lớp đất đắp; sau khi đạt kỹ thuật, nhà thầu sẽ đổ lên các lớp đá rồi trải nhựa đường
Một đoạn cao tốc qua cánh đồng thuộc xã Long Phước (Đồng Nai) đang được thảm nhựa
Tại những nút giao quan trọng, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng công việc gần như hoàn thành. Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2, con đường chính dẫn vào sân bay Long Thành
Trong lúc đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang khẩn trương chạy nước rút để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên cũng vào ngày 19.12.2025, thời điểm thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
ẢNH: ACV
