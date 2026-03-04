Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 43.700 tỉ: Người dân tự chặt cà phê giao mặt bằng

Chặt cà phê để nhường đất cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Những ngày đầu năm mới, trên các tuyến đường dẫn vào thôn Dur và thôn Dôr 1 (xã Đak Đoa), không khí giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku diễn ra khẩn trương. Tiếng máy cưa, tiếng cành cây đổ xuống vang lên giữa những vườn cà phê đang kỳ ra hoa trắng muốt.

Nhiều người dân xã Đak Đoa chủ động chặt bỏ cà phê để bàn giao đất cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

ẢNH: TRẦN HIẾU

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, thiết kế tốc độ 100 km/giờ, đi qua 17 xã, phường của tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Riêng đoạn qua xã Đak Đoa dài 4,89 km, thu hồi hơn 87,4 ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 345 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Byin (47 tuổi, ở thôn Dur) là một trong những người đầu tiên bàn giao mặt bằng. Gia đình ông có khoảng 1,2 ha cà phê thuộc diện thu hồi, dự kiến được bồi thường hơn 6 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngay khi có chủ trương thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, ông tự tay chặt bỏ toàn bộ diện tích, tháo hàng rào để giao đất.

"Nhìn vườn cà phê do mình chăm sóc nhiều năm mà phải phá bỏ, tôi rất tiếc. Nhưng đây là dự án lớn, có ý nghĩa cho sự phát triển lâu dài của địa phương nên gia đình tôi sẵn sàng nhường đất", ông Byin chia sẻ. Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình dự định mua đất nơi khác để tiếp tục canh tác.

Gia đình ông Đưm (bên trái) ở làng Groi Wet dù chưa nhận tiền đền bù vẫn chặt bỏ vườn cà phê trước Tết Nguyên đán ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại làng Dơk Rơng, ông Thôi có 1,5 ha cà phê 10 năm tuổi, trong đó 2,8 sào bị thu hồi với mức bồi thường 2,2 tỉ đồng. Dù chưa nhận tiền, ông vẫn chủ động cầm cưa xuống vườn.

Gia đình ông Đưm ở làng Groi Wet cũng tự nguyện chặt 500 gốc cà phê 5 năm tuổi, dù quyết định chi trả 4,6 tỉ đồng bồi thường cho 2,8 sào đất vẫn chưa hoàn tất. "Bà con vui vì nghĩ đến cảnh được đi cao tốc, tự hào có cao tốc chạy ngang qua quê mình", ông Đưm nói.

Trưởng thôn đi đầu, bà con đồng thuận

Sự đồng thuận của người dân đối với dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có vai trò lớn của cán bộ cơ sở.

Ông Amlop, Trưởng thôn Dur, là người tiên phong nhường đất. Gia đình ông có 1,2 sào cà phê bị thu hồi. Ngay khi dự án được công bố, ông không chỉ đồng ý giao đất mà còn đi từng nhà vận động, giải thích để bà con hiểu rõ chủ trương.

"Nghe tin có tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã, bà con rất mừng. Ai cũng mong dự án sớm triển khai để mở ra cơ hội phát triển", ông Amlop cho biết. Người dân hiện mong tiền bồi thường được chi trả đầy đủ, kịp thời để ổn định cuộc sống và tìm đất canh tác mới.

Ông Nguyễn Quang Đức, Phó chủ tịch UBND xã Đak Đoa, cho biết địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng kế hoạch chi tiết; tổ chức nhiều cuộc họp dân để công khai quy định và giải đáp thắc mắc. Công tác khảo sát, cắm mốc, kiểm đếm tài sản triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Đến nay, UBND xã Đak Đoa đã phê duyệt phương án bồi thường qua 3 đợt với tổng diện tích hơn 22,55/87 ha (đạt 26%), tổng kinh phí 165,8 tỉ đồng; trong đó đã chi trả 69,1 tỉ đồng cho hai đợt đầu. Địa phương cũng bàn giao 2,7/4,89 km mặt bằng (đạt 55,2%) để đơn vị thi công khởi động tại các vị trí thuận lợi.

Đơn vị thi công hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng ẢNH: TRẦN HIẾU

Trên toàn tuyến, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cần thu hồi hơn 1.099 ha đất, ảnh hưởng 4.712 hộ dân và 19 tổ chức; 571 hộ phải bố trí tái định cư. Các địa phương đã hoàn thành kiểm kê tài sản, hoa màu và đang khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường theo từng đợt.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đặt ra là bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch.