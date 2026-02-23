Khách quốc tế đến Gia Lai dịp tết tăng 65%

Ngày 23.2, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026 (kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày), địa phương đón khoảng 848.000 lượt khách du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 900 tỉ đồng.

Trong 9 ngày nghỉ tết, có khoảng 216 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát, bình quân 18 chuyến/ngày, chủ yếu kết nối với Hà Nội và TP.HCM. Cùng thời điểm, sân bay Pleiku đón khoảng 6 chuyến bay mỗi ngày.

Đường sắt cũng sôi động không kém với 252 chuyến tàu đi và đến ga Diêu Trì và ga Quy Nhơn, trung bình khoảng 28 chuyến/ngày.

Điểm sáng đáng chú ý là lượng khách quốc tế đạt khoảng 15.500 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu phục hồi rõ rệt của thị trường quốc tế ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai ước đón hơn 2 triệu lượt khách (tăng 9%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 42.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường duy trì đà tăng trưởng tích cực gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức.

Hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đã đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng, giới thiệu những tour, tuyến đặc sắc, tiêu biểu của địa phương; đồng thời ra mắt sản phẩm mới theo hướng kết nối "rừng - biển", "đông - tây", gắn với lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Địa phương cũng tập trung chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn diễn ra trong năm, nhất là cao điểm mùa xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách; tổ chức tốt các lễ hội, chương trình lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 và các sự kiện quan trọng của tỉnh trong quý 1/2026.