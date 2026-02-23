Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách quốc tế đến Gia Lai dịp tết tăng 65%

Đức Nhật
Đức Nhật
23/02/2026 14:52 GMT+7

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Gia Lai đón khoảng 15.500 lượt khách quốc tế, tăng 65% so với cùng kỳ.

Ngày 23.2, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026 (kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày), địa phương đón khoảng 848.000 lượt khách du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 900 tỉ đồng.

Trong 9 ngày nghỉ tết, có khoảng 216 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát, bình quân 18 chuyến/ngày, chủ yếu kết nối với Hà Nội và TP.HCM. Cùng thời điểm, sân bay Pleiku đón khoảng 6 chuyến bay mỗi ngày.

Đường sắt cũng sôi động không kém với 252 chuyến tàu đi và đến ga Diêu Trì và ga Quy Nhơn, trung bình khoảng 28 chuyến/ngày.

Điểm sáng đáng chú ý là lượng khách quốc tế đạt khoảng 15.500 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu phục hồi rõ rệt của thị trường quốc tế ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Du lịch Gia Lai thu 900 tỉ đồng trong dịp tết - Ảnh 1.

Trong 9 ngày tết, Gia Lai thu về 900 tỉ đồng từ du lịch

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai ước đón hơn 2 triệu lượt khách (tăng 9%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 42.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường duy trì đà tăng trưởng tích cực gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức.

Hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đã đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng, giới thiệu những tour, tuyến đặc sắc, tiêu biểu của địa phương; đồng thời ra mắt sản phẩm mới theo hướng kết nối "rừng - biển", "đông - tây", gắn với lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Địa phương cũng tập trung chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn diễn ra trong năm, nhất là cao điểm mùa xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách; tổ chức tốt các lễ hội, chương trình lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 và các sự kiện quan trọng của tỉnh trong quý 1/2026.

Tin liên quan

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long hút khách du lịch

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long hút khách du lịch

Dịp tết Bính Ngọ 2026, du lịch Quảng Ninh sôi động bậc nhất cả nước với hơn 1,2 triệu lượt khách. Đặc biệt, những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long trở thành điểm check-in hút du khách.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch Năm Du lịch quốc gia Gia Lai Tết Bính Ngọ khách quốc tế Du lịch Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận