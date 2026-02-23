Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long hút khách du lịch

Giữa làn nước xanh ngọc của vịnh Hạ Long, những cánh buồm đỏ thắm vươn cao trong nắng xuân, trở thành điểm nhấn rực rỡ giữa kỳ quan đá vôi hùng vĩ.

Hình ảnh thuyền ba vách với sắc buồm đỏ nổi bật không chỉ làm bừng sáng không gian biển đảo mà còn tạo nên "tọa độ check-in" được du khách săn đón dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ khi đến với Quảng Ninh.

Những cánh buồm đỏ thắm ven vịnh Hạ Long trở thành địa điểm chụp ảnh check-in ưa thích của giới trẻ khi tới Hạ Long ẢNH: N.H

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho hay, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương này đón hơn hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 16% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 248.000 lượt, mang về tổng thu du lịch ước đạt trên 3.000 tỉ đồng.

Trong dòng khách đổ về, vịnh Hạ Long tiếp tục là tâm điểm với khoảng 79.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt, sản phẩm thuyền ba vách với cánh buồm đỏ thắm nổi bật giữa mặt nước xanh biếc đã trở thành hình ảnh biểu tượng, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và chụp ảnh check-in.

Tại khu vực ven bờ, nhiều du khách xếp hàng chờ đến lượt lên thuyền hoặc chọn góc đẹp để ghi lại khoảnh khắc đầu xuân. Chị Nguyễn Thảo Vy (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã xem hình ảnh cánh buồm đỏ trên mạng xã hội và quyết định đến Hạ Long dịp tết. Khi tận mắt chứng kiến, khung cảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Đây thực sự là điểm check-in không thể bỏ lỡ".

Ai cũng thích thú với hình ảnh cánh buồm đỏ thắm ven vịnh Hạ Long ẢNH: N.

Theo đại diện một đơn vị lữ hành tại Hạ Long, sản phẩm thuyền buồm truyền thống được làm mới về cách tổ chức và trải nghiệm, giúp gia tăng sức hút cho vịnh.

"Du khách, đặc biệt là khách trẻ và khách quốc tế, rất thích hình ảnh cánh buồm đỏ giữa di sản. Điều này góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Quảng Ninh trên các nền tảng số", vị này cho biết.

Không chỉ Hạ Long, nhiều điểm đến tâm linh và văn hóa như Yên Tử, chùa Cái Bầu, Bạch Đằng… cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, góp phần tạo nên bức tranh du lịch khởi sắc đầu năm của Quảng Ninh.

Số liệu từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho thấy, trong 9 ngày nghỉ tết, vịnh Hạ Long đón hơn 80.000 lượt khách (đạt 126% cùng kỳ 2025); công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 13.000 lượt (đạt 104% cùng kỳ 2025); khách tham quan bảo tàng Quảng Ninh khoảng 8.000 lượt (đạt 159% cùng kỳ 2025); khách tham quan đền Cửa Ông khoảng 79.000 lượt (đạt 101% cùng kỳ 2025); khách tham quan chùa Cái Bầu khoảng 158.000 lượt (đạt 122% cùng kỳ 2025); khách tham quan Yên Tử khoảng 171.000 lượt (đạt 221% cùng kỳ 2025); khách nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái khoảng 35.000 lượt (đạt 135% cùng kỳ 2025)...