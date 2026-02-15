Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu vực Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long) và tuyến đường bao biển bên vịnh Hạ Long rực rỡ trong sắc hoa và ánh sáng. Lần đầu tiên, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long được tổ chức quy mô lớn, trở thành sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh dịp đầu xuân.

Không gian ngàn hoa bên vịnh Hạ Long là điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách khi đến Quảng Ninh dịp tết Nguyên đán ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Điểm check-in ngàn hoa bên vịnh Hạ Long độc đáo này diễn ra từ 28 tháng chạp (15.2) đến hết mùng 6 (22.2) tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây là nơi mang đến không gian du xuân kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt hoa tươi và công nghệ chiếu sáng hiện đại. Ngay từ cổng vào, du khách đã bắt gặp những tuyến đường hoa được thiết kế theo nhiều chủ đề, trải dài giữa trung tâm phố biển. Hàng vạn chậu hoa đủ sắc vàng, đỏ, tím, hồng đan xen, tạo nên bức tranh xuân sống động.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, điểm nhấn nổi bật của đại lộ năm nay là cụm linh vật ngựa "bát mã truy phong" tạo hình công phu bằng hoa tươi. 8 chú ngựa khổng lồ trong tư thế phi nước đại, bờm và thân phủ kín hoa đa sắc, tượng trưng cho tinh thần bứt phá và khát vọng vươn lên của vùng đất mỏ trong năm mới. Khu vực này trở thành điểm "check-in" thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lần đầu tiên Quảng Ninh trình làng đại lộ hoa độc đáo bên vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Về đêm, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long trở nên lung linh với hệ thống 40 vòm đèn led tạo thành "đường hầm ánh sáng". Các dải đèn được lập trình chuyển động, đổi màu liên tục, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng giữa không gian biển.

Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư bài bản, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo đô thị dịp tết Bính Ngọ mà còn khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao trải nghiệm cho du khách mỗi mùa xuân về.

Đại lộ hoa mở cửa tự do để phục vụ nhân dân địa phương, du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngàn hoa khoe sắc bên vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những giá trị cốt lõi của tỉnh Quảng Ninh được lan tỏa tại đại lộ hoa Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các mô hình là những lát cắt văn hóa của tỉnh Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh đại lộ hoa bên vịnh Hạ Long là điểm nhấn trong các sản phẩm du lịch của địa phương dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bên cạnh đại lộ hoa là những chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm ven vịnh Hạ Long khiến du khách vô cùng thích thú ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU