Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/02/2026 17:02 GMT+7

Dịp cận tết Bính Ngọ, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long trở thành điểm hẹn du xuân mới của Quảng Ninh, kết hợp nghệ thuật sắp đặt hoa và công nghệ ánh sáng hiện đại, thu hút đông đảo du khách.

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu vực Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long) và tuyến đường bao biển bên vịnh Hạ Long rực rỡ trong sắc hoa và ánh sáng. Lần đầu tiên, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long được tổ chức quy mô lớn, trở thành sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh dịp đầu xuân.

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 1.

Không gian ngàn hoa bên vịnh Hạ Long là điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách khi đến Quảng Ninh dịp tết Nguyên đán

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Điểm check-in ngàn hoa bên vịnh Hạ Long độc đáo này diễn ra từ 28 tháng chạp (15.2) đến hết mùng 6 (22.2) tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây là nơi mang đến không gian du xuân kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt hoa tươi và công nghệ chiếu sáng hiện đại. Ngay từ cổng vào, du khách đã bắt gặp những tuyến đường hoa được thiết kế theo nhiều chủ đề, trải dài giữa trung tâm phố biển. Hàng vạn chậu hoa đủ sắc vàng, đỏ, tím, hồng đan xen, tạo nên bức tranh xuân sống động.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, điểm nhấn nổi bật của đại lộ năm nay là cụm linh vật ngựa "bát mã truy phong" tạo hình công phu bằng hoa tươi. 8 chú ngựa khổng lồ trong tư thế phi nước đại, bờm và thân phủ kín hoa đa sắc, tượng trưng cho tinh thần bứt phá và khát vọng vươn lên của vùng đất mỏ trong năm mới. Khu vực này trở thành điểm "check-in" thu hút đông đảo người dân và du khách.

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 2.

Lần đầu tiên Quảng Ninh trình làng đại lộ hoa độc đáo bên vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Về đêm, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long trở nên lung linh với hệ thống 40 vòm đèn led tạo thành "đường hầm ánh sáng". Các dải đèn được lập trình chuyển động, đổi màu liên tục, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng giữa không gian biển.

Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư bài bản, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo đô thị dịp tết Bính Ngọ mà còn khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao trải nghiệm cho du khách mỗi mùa xuân về.

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 3.

Đại lộ hoa mở cửa tự do để phục vụ nhân dân địa phương, du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 4.
Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 5.
Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 6.

Ngàn hoa khoe sắc bên vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 7.

Những giá trị cốt lõi của tỉnh Quảng Ninh được lan tỏa tại đại lộ hoa Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 8.

Các mô hình là những lát cắt văn hóa của tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 9.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh đại lộ hoa bên vịnh Hạ Long là điểm nhấn trong các sản phẩm du lịch của địa phương dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 10.

Bên cạnh đại lộ hoa là những chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm ven vịnh Hạ Long khiến du khách vô cùng thích thú

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long- Ảnh 11.

Những chiếc thuyền buồm gợi nhớ về Hạ Long xưa

ẢNH: N.T

 

Tin liên quan

Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Cụm linh vật 'Bát mã truy phong', gồm 8 chú ngựa tung vó đang được hoàn thiện tại Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long, Quảng Ninh), hứa hẹn trở thành điểm nhấn rực rỡ, mang thông điệp may mắn, bứt phá trong năm mới Bính Ngọ.

Khám phá thêm chủ đề

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh Hạ Long Chùa Đồng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận