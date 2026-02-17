2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long

Sáng 17.2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long rộn ràng cờ hoa đón gần 2.000 du khách quốc tế trên hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa mở màn năm mới mà còn gửi gắm niềm tin về một mùa du lịch bứt phá của tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành tặng hoa, lì xì may mắn cho du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Seabourn Encore chở khoảng 600 du khách châu Âu, trong khi Piano Land đưa hơn 1.300 du khách chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) cập cảng trong không khí hân hoan ngày đầu xuân. Đây là khởi đầu cho chuỗi 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến Hạ Long trong những ngày đầu năm, tiếp theo sẽ là các tàu Le Jacques Cartier (Pháp), Adora Mediterranea và Silver Nova (Bahamas).

Khách quốc tế rạng rỡ đến Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để chào đón những vị khách "xông đất". Tại cảng tàu, những màn trống hội, múa lân rộn ràng, tặng hoa và lì xì đầu năm giúp lan tỏa không khí ấm áp, đậm bản sắc tết Việt.

Bà Maria Thompson (du khách Anh) chia sẻ sự bất ngờ trước nghi thức truyền thống và sự đón tiếp nồng hậu. Ông Lý Kiến Hoa (du khách Trung Quốc) đánh giá cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón hàng nghìn du khách sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau lễ đón, du khách bắt đầu hành trình tham quan vịnh Hạ Long, khám phá di sản thiên nhiên thế giới, trải nghiệm city tour và ẩm thực địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh, điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và thuận tiện.

Theo dự kiến, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 88 chuyến tàu biển với 150.000 lượt khách từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc… Cùng thời điểm, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đón các chuyến bay private đưa đoàn doanh nhân Nhật Bản đến Quảng Ninh du xuân, tìm kiếm cơ hội hợp tác.