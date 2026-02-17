Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/02/2026 09:41 GMT+7

Sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gần 2.000 du khách quốc tế đã xông đất kỳ quan Hạ Long trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu năm mới đầy hứa hẹn cho du lịch Quảng Ninh.

Sáng 17.2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long rộn ràng cờ hoa đón gần 2.000 du khách quốc tế trên hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa mở màn năm mới mà còn gửi gắm niềm tin về một mùa du lịch bứt phá của tỉnh Quảng Ninh.

2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 1.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 2.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành tặng hoa, lì xì may mắn cho du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Seabourn Encore chở khoảng 600 du khách châu Âu, trong khi Piano Land đưa hơn 1.300 du khách chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc) cập cảng trong không khí hân hoan ngày đầu xuân. Đây là khởi đầu cho chuỗi 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến Hạ Long trong những ngày đầu năm, tiếp theo sẽ là các tàu Le Jacques Cartier (Pháp), Adora Mediterranea và Silver Nova (Bahamas).

2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 4.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 5.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 6.

Khách quốc tế rạng rỡ đến Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để chào đón những vị khách "xông đất". Tại cảng tàu, những màn trống hội, múa lân rộn ràng, tặng hoa và lì xì đầu năm giúp lan tỏa không khí ấm áp, đậm bản sắc tết Việt.

Bà Maria Thompson (du khách Anh) chia sẻ sự bất ngờ trước nghi thức truyền thống và sự đón tiếp nồng hậu. Ông Lý Kiến Hoa (du khách Trung Quốc) đánh giá cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 7.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 8.
2 du thuyền mang gần 2.000 khách quốc tế xông đất Hạ Long- Ảnh 9.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón hàng nghìn du khách sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau lễ đón, du khách bắt đầu hành trình tham quan vịnh Hạ Long, khám phá di sản thiên nhiên thế giới, trải nghiệm city tour và ẩm thực địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh, điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và thuận tiện.

Theo dự kiến, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 88 chuyến tàu biển với 150.000 lượt khách từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc… Cùng thời điểm, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đón các chuyến bay private đưa đoàn doanh nhân Nhật Bản đến Quảng Ninh du xuân, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tin liên quan

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long

Rực rỡ ‘điểm hẹn du xuân’ bên vịnh Hạ Long

Dịp cận tết Bính Ngọ, đại lộ ngàn hoa bên vịnh Hạ Long trở thành điểm hẹn du xuân mới của Quảng Ninh, kết hợp nghệ thuật sắp đặt hoa và công nghệ ánh sáng hiện đại, thu hút đông đảo du khách.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh anh vịnh Hạ Long Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận