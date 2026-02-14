Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nghĩa tình ở phường Tân Sơn Nhì

Trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Đảng, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì đã phối hợp cùng Hội Doanh nhân TP.Đà Nẵng tại TP.HCM (DNB) và Hội Đồng hương TP.Đà Nẵng tại TP.HCM tổ chức thành công chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" - Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình hỗ trợ 21 chuyến xe miễn phí, đưa gần 1.000 người dân TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc ở địa bàn phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Đó là những chuyến xe chở đầy tình yêu thương, sự sẻ chia và nghĩa tình sâu nặng của cộng đồng; cũng là một hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, nhân văn, thấm đượm tình người.

Ông Lê Anh Tuấn (áo xanh ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì tiễn và tặng quà cho những hành khách trên chuyến xe nghĩa tình ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ

Tham dự chương trình và tiễn người dân lên xe về quê ăn tết, ông Nguyễn Trần Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tạn Sơn Nhì và ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì cùng các vị đại diện Hội Đồng hương, Hội Doanh nhân TP.Đà Nẵng tại TP.HCM, các nhà tài trợ đã gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng những món quà tết, những phong bao lì xì đến 1.000 hành khách.

Những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh không chỉ giúp bà con tiết kiệm chi phí về quê mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để mỗi người vững bước trong năm mới. Đó cũng là giá trị bền vững mà chương trình hướng đến, để ngày tết thực sự đến với mọi người, mọi nhà trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân TP.Đà Nẵng tại TP.HCM đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" phường Tân Sơn Nhì, góp phần chăm lo tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Sự hỗ trợ quý báu này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và tấm lòng hướng về cộng đồng của các doanh nhân trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Hành khách quê tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đã Nẵng vui mừng được đi chuyến xe nghĩa tình của phường Tân Sơn Nhì về quê ăn tết ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ

Thành công của chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" năm 2026 là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì, Hội Doanh nhân TP.Đà Nẵng tại TP.HCM và Hội Đồng hương TP.Đà Nẵng tại TP.HCM; đồng thời là sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ và các lực lượng tham gia đã âm thầm cống hiến trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức chương trình.

Nhân dịp này, sáng 10.2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì đã tổ chức lễ trao tặng nhà sửa chữa, chống dột cho hộ bà Mai Thị Bẹ (số nhà 50/7 đường Nguyễn Quý Anh, khu phố 26) với tổng kinh phí sửa chữa gần 80 triệu đồng từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" của phường.

Lễ trao tặng nhà sửa chữa, chống dột cho hộ bà Mai Thị Bẹ ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ

Cũng thời gian trên, lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì đã tổ chức lễ trao tặng nhà sửa chữa, chống dột cho hộ bà Trần Thị Thủy (985/8E đường Trường Chinh, khu phố 44) với tổng kinh phí hơn 135 triệu đồng; trong đó quỹ "Vì người nghèo" của phường hỗ trợ hơn 79 triệu đồng, khu phố vận động hỗ trợ hơn 12 triệu đồng, số còn lại do gia đình và người thân hỗ trợ.

Lễ trao tặng nhà sửa chữa, chống dột cho hộ bà Trần Thị Thủy ẢNH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ

Như nhiều năm trước, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì thường xuyên chú trọng thực hiện tốt công tác tình nghĩa, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động thiết thực đã giúp những gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn ổn định cuộc sống, đón tết trong những mái nhà an toàn, ấm áp. Đó là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự sẻ chia, nghĩa tình trong dịp tết đến xuân về.