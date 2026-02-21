Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, thưởng thức bánh chưng chiều mùng 5 tết

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/02/2026 19:47 GMT+7

Chiều 21.2 (mùng 5 tết), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình họp mặt chào mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cùng Ban lãnh đạo Saigontourist Group... và 50 vị khách quốc tế.

Lúc 16 giờ 30, chương trình bắt đầu bằng nghi thức đón tiếp khách quốc tế tại văn phòng Saigontourist Group đường Nguyễn Huệ. Tại đây, các vị khách quốc tế bất ngờ và thích thú khi được trao tặng những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như chiếc khăn rằn Nam bộ và nón lá truyền thống.

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, ăn bánh chưng chiều mùng 5 tết - Ảnh 2.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group trao tặng liễn và những câu đối năm mới cho du khách quốc tế

ẢNH: PHẠM HỮU

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, ăn bánh chưng chiều mùng 5 tết - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng các lãnh đạo và du khách quốc tế thực hiện nghi thức cắt dưa hấu, bánh chưng, bánh tét mừng năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay sau lễ đón, đoàn khách quốc tế đã có chuyến tham quan, trải nghiệm tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, công trình văn hóa biểu tượng của TP.HCM mỗi dịp tết đến, xuân về. Tại đây, các du khách đã được tìm hiểu về ý nghĩa của ngày tết cổ truyền, thưởng lãm các đại cảnh, tiểu cảnh độc đáo, những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi rực rỡ tại đường hoa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu năm mới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group chia sẻ: "Sự hiện diện của những vị khách quốc tế ngay trong những ngày đầu xuân không chỉ là niềm vinh dự của Saigontourist Group mà còn là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn mạnh mẽ của du lịch TP.HCM trên bản đồ thế giới. Đối với Saigontourist Group, đây không đơn thuần là một buổi gặp mặt, mà còn là lời khẳng định về tâm thế sẵn sàng, bứt phá cho một năm 2026 đầy thành công. Chúng tôi xem đây là 'vận may' đầu năm, khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, góp phần đưa du lịch thành phố khẳng định vị thế điểm đến thân thiện, bản sắc và hiện đại".

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, ăn bánh chưng chiều mùng 5 tết - Ảnh 4.

Trước đó, vào chiều mùng 5 tết, 50 du khách quốc tế được lãnh đạo Saigontourist Group tặng khăn rằn Nam bộ, nón lá

ẢNH: PHẠM HỮU

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, ăn bánh chưng chiều mùng 5 tết - Ảnh 5.

Các du khách tham quan, trải nghiệm tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

Khách quốc tế đến TP.HCM bất ngờ được lì xì, ăn bánh chưng chiều mùng 5 tết - Ảnh 6.

Du khách quốc tế thích thú khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình về các đại cảnh, tiểu cảnh ở đường hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức lì xì may mắn đầu năm và khai tiệc nhẹ đầu xuân. Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Saigontourist Group đã lì xì, tặng liễn, câu đối đỏ cho các vị khách quốc tế. Đồng thời đã cùng nhau thực hiện nghi thức cắt dưa hấu đỏ, bánh chưng, bánh tét những món ăn biểu tượng cho sự may mắn, sung túc của người Việt trong ngày tết cổ truyền.

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc tối mai mùng 6: Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc tối mai mùng 6: Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ kết thúc hoạt động vào tối mùng 6 tết, khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng đầu và cuối sẽ được giữ lại đến ngày 22.3.

khách quốc tế đường hoa Nguyễ Huệ tết bính ngọ TP. HCM Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. HCM Saigontourist
