Đời sống Cộng đồng

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc tối mai mùng 6: Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/02/2026 09:37 GMT+7

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ kết thúc hoạt động vào tối mùng 6 tết, khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng đầu và cuối sẽ được giữ lại đến ngày 22.3.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc vào ngày 15.2 tức 28 tết và mở cửa phục vụ du khách, người dân đến 21 giờ, ngày mùng 6 tết (22.2).

Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), ngay sau lễ bế mạc, đường hoa sẽ được dọn dẹp, trả lại mặt bằng thông thoáng như trước đây. Hai đại cảnh linh vật ngựa ở cổng đầu và cuối sẽ được giữ lại thêm 1 tháng (đến ngày 22.3) để cho người dân và du khách tiếp tục tham quan, chiêm ngưỡng.

Đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ được giữ lại thêm 1 tháng - Ảnh 1.

Đại cảnh linh vật ngựa ở cổng chính đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 năm nay có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mang diện mạo mới. Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật ngựa chính thức trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ với tạo hình mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Không gian đường hoa được chia thành ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt hành trình thưởng lãm.

Trải nghiệm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Dấu ấn siêu đô thị sau sáp nhập

Đáng chú ý, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Ban ngày, không gian rực rỡ sắc hoa với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, cùng nhiều đại cảnh nghệ thuật thân thiện môi trường. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian chuyển mình thành lễ hội ánh sáng với công nghệ Mapping trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kết hợp âm thanh, chuyển động cơ học và hiệu ứng thị giác.

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) tiếp tục được tích hợp trên nền tảng TikTok, cho phép du khách tương tác trực tiếp với linh vật Bính Ngọ và các đại cảnh bằng điện thoại cá nhân, tạo nên những trải nghiệm check-in mới mẻ.

Đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ được giữ lại thêm 1 tháng - Ảnh 2.

Đại cảnh linh vật ngựa nằm cuối đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 tiếp tục là không gian giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của các tổng lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM. Mỗi khu trưng bày mang màu sắc văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh xuân đa sắc.

Khách Tây dạo bước đường hoa Nguyễn Huệ, lưu giữ khoảnh khắc tết Việt

Khách Tây dạo bước đường hoa Nguyễn Huệ, lưu giữ khoảnh khắc tết Việt

Sáng 29 tháng chạp, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán tại Việt Nam, lưu giữ những khoảnh khắc cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

