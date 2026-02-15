Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Phạm Hữu
15/02/2026 20:10 GMT+7

Tối 15.2 (28 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn, TP.HCM) chính thức khai mạc, mở cửa cho người dân vào tham quan.

Lúc 19 giờ, chương trình khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu diễn ra với màn múa trống, lân sư rồng và chương trình ca nhạc mừng Đảng, mừng xuân mới.

Tham dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và tổng lãnh sự các nước…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng năm mới đến đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Lúc 19 giờ, lễ khai mạc bắt đầu bằng màn trình diễn múa lân sư rồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

TIếp đến là màn biểu diễn nghệ thuật mừng năm mới với sự góp mặt của nhiều ca sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Thúy bày tỏ trong niềm hân hoan đón chào năm mới, bước vào kỷ nguyên mới, đường hoa Nguyễn Huệ, một công trình văn hóa đặc trưng của thành phố suốt hơn hai thập kỷ qua một lần nữa trở lại. Đường hoa mang theo những sắc xuân rực rỡ, gửi gắm niềm tin, khát vọng và tinh thần vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Với chủ đề "Xuân hội tụ, vững bước vươn mình", đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ, gắn kết tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Trung tâm và công viên Quang Trung. Mỗi điểm đều có nét đặc sắc riêng, mang cung bậc riêng, hướng tới chủ đề chung: đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ; khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.

Bà Thuý cho rằng, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của đường hoa, ban tổ chức đã mạnh dạn triển khai hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như Mapping AR, ánh sáng tương tác.

Đường hoa tết năm nay tiếp tục dành không gian truyền thống trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật đặc sắc của tổng lãnh sự quán các nước: Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM. Cùng với các tác phẩm trang trí hoa nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa của các khu vực TP.HCM, tất cả đã tạo nên một không gian tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập hòa điệu tuyệt vời.

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng ông Lê Quốc Phong tham quan đường hoa sau lễ khai mạc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Bà Trương Mỹ Hoa chụp hình kỷ niệm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn từ trên cao, đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

Khám phá thêm chủ đề

Đường hoa Nguyễn Huệ tết bính ngọ Tết Nguyên đán đón giao thừa TP.HCM
Xem thêm bình luận