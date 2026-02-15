Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Đông nghịt người chờ vào tham quan

Phạm Hữu - Nhật Thịnh
15/02/2026 17:53 GMT+7

Tối nay, 15.2 (28 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn, TP.HCM) sẽ chính thức khai mạc, mở cửa cho người dân vào tham quan.

Dù còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 và mở cửa chính thức nhưng rất đông người đã đến, chờ đợi vào tham quan.

Ở hai bên khu vực cổng chính vào tập trung rất đông người nhất. Nhiều người đứng bên hàng rào, nhìn vào bên trong với tâm trạng háo hức mong sao là những người đầu tiên có mặt tại đường hoa Nguyễn Huệ. Càng về tối, lượng người đến khu vực đường hoa ngày càng đông.

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Khu vực linh vật ngựa cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Chiều 15.2, dù chưa đến giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ nhưng nhiều người đã có mặt check-in sớm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Các lối đi bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mang diện mạo mới. Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật ngựa chính thức trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ với tạo hình mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Không gian đường hoa được chia thành ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt hành trình thưởng lãm.

Đáng chú ý, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Ban ngày, không gian rực rỡ sắc hoa với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, cùng nhiều đại cảnh nghệ thuật thân thiện môi trường. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian chuyển mình thành lễ hội ánh sáng với công nghệ Mapping trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kết hợp âm thanh, chuyển động cơ học và hiệu ứng thị giác.

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài thích thú với không khí tết Việt cũng như đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắp khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Người dân hồ hởi xuống đường trong chiều 28 tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) tiếp tục được tích hợp trên nền tảng TikTok, cho phép du khách tương tác trực tiếp với linh vật Bính Ngọ và các đại cảnh bằng điện thoại cá nhân, tạo nên những trải nghiệm check-in mới mẻ.

Bên cạnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 tiếp tục là không gian giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của các tổng lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM. Mỗi khu trưng bày mang màu sắc văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh xuân đa sắc.

