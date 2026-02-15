Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết

Những ngày cận tết, nhiều hẻm Sài Gòn lại rực lửa suốt đêm. Người dân quây quần bên nồi bánh tét, bánh chưng, giữ trọn truyền thống gia đình giữa lòng đô thị nhộn nhịp.
Như một truyền thống, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, rảo quanh nhiều con đường, hẻm Sài Gòn, không khó để bắt gặp những bếp lửa nấu bánh chưng, bánh tét giữa khu đô thị đông đúc.
Từ chiều 27 tháng chạp, trước hiên nhà hay khoảng sân chung trong hẻm, người dân lại quây quần bên nồi bánh lớn đặt trên bếp củi. Những bó củi được xếp sẵn, lửa cháy liu riu suốt nhiều tiếng, và người dân ngồi hàng giờ liền bên nồi để canh bánh. Nhiều người có quê gốc ở miền Bắc, Trung, Nam đều giữ lại văn hóa truyền thống của quê hương mình bằng nồi bánh chưng, bánh tét khi nấu ở TP.HCM.
Bình luận (0)