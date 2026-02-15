Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/02/2026 11:00 GMT+7

Những ngày cận tết, nhiều hẻm Sài Gòn lại rực lửa suốt đêm. Người dân quây quần bên nồi bánh tét, bánh chưng, giữ trọn truyền thống gia đình giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Như một truyền thống, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, rảo quanh nhiều con đường, hẻm Sài Gòn, không khó để bắt gặp những bếp lửa nấu bánh chưng, bánh tét giữa khu đô thị đông đúc.

Từ chiều 27 tháng chạp, trước hiên nhà hay khoảng sân chung trong hẻm, người dân lại quây quần bên nồi bánh lớn đặt trên bếp củi. Những bó củi được xếp sẵn, lửa cháy liu riu suốt nhiều tiếng, và người dân ngồi hàng giờ liền bên nồi để canh bánh. Nhiều người có quê gốc ở miền Bắc, Trung, Nam đều giữ lại văn hóa truyền thống của quê hương mình bằng nồi bánh chưng, bánh tét khi nấu ở TP.HCM.

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 1.

Tối 27 tháng chạp, trước cửa nhà của nhiều người dân ở TP.HCM lại rực lửa với nồi bánh tét, bánh chưng. Ở đường Hoàng Sa, phường Tân Bình, ông Huỳnh Văn Phú (áo xám) nấu nồi với khoảng 80 đòn bánh tét từ chiều đến tận rạng sáng ngày 28 tháng chạp

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 2.

Cũng như nhiều nơi, gia đình ông Phú luôn giữ truyền thống nấu bánh tét mỗi khi gần đến tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 3.

Còn tại đường Trường Sa, ông Thái Quang Luân (68 tuổi) đã có 50 năm nấu bánh chưng và bánh tét mỗi khi tết đến. Cứ vậy, những ngày trước, gia đình ông lại cùng nhau quây quần gói bánh và nấu để ăn trong những ngày tết. Ông cho biết: "Suốt 50 năm qua, bánh nhà ông luôn giữ được hương vị quê nhà xứ Huế của mình"

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 4.

Còn tại đường Trần Văn Dư, phường Tân Bình, chị Ngô Thị Quỳnh Trâm cùng con trai quây quần bên nồi bánh tét suốt nhiều tiếng đồng hồ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 5.

Chị Trâm cho biết, chị là người gốc miền Tây. Mỗi năm tết đến vẫn giữ nếp nhà nấu bánh. Năm nay chị nấu 2 nồi bánh, mỗi nồi là 10 đòn bánh tét chay, 10 đòn bánh tét mặn

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 6.

Không xa chỗ chị Trâm là nhà ông Lương Ngọc Oánh (73 tuổi), đường Chánh Sắt, phường Tân Bình, đang vớt những chiếc bánh chưng ra khỏi nồi sau hơn 8 tiếng nấu

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 7.

Ông Oánh có 20 năm nấu bánh chưng trước nhà mỗi dịp tết đến

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 8.

Anh Lương Văn Khánh, con trai ông Oánh thức trắng đêm để phụ ba nấu bánh. Công việc của anh là mang bánh vào nhà phơi sau khi ông Oánh nấu xong

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 9.

Trong khi đó, tại một số nhà ở các con đường khác thuộc phường Tân Bình cũng đỏ lửa vào tối 27 tháng chạp

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 10.

Dù đã hơn 0 giờ nhưng ở một con hẻm đường Vũ Tùng, phường Gia Định, ông Trần Anh Tuấn vẫn ngồi canh nồi bánh tét đang nấu của mình

ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm Sài Gòn đỏ lửa xuyên đêm: Người dân thức trắng nấu bánh tét, bánh chưng đón tết - Ảnh 11.

Ông Tuấn Anh cho biết ông nấu bánh tét với mục đích biếu tặng và chỉ giữ lại 2 đòn ăn tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá thêm chủ đề

