Hội hoa xuân TP.HCM trước giờ mở cửa: Linh vật, vườn ngựa, kiểng tiền tỉ đã sẵn sàng

Lễ khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM 2026 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 12.2 tại cổng chính đường Trương Định, công viên Tao Đàn, TP.HCM.

Hội hoa xuân TP.HCM năm nay có nhiều thay đổi, cải tiến so với mọi năm. Tại cổng đường Trương Định (cổng chính), đại cảnh Sắc Ngọ nghinh xuân nổi bật với bộ 3 linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian này dẫn dắt người xem qua con đường Vinh quy bái tổ, kết thúc bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh Bóng câu non nước, mai vàng tiến vua, mang thông điệp về cội nguồn và sự thịnh vượng.

Linh vật ngựa ở Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn (cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai) đã thành hình, chờ đón người dân vào tham quan từ tối nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó là bộ linh vật 3 chú ngựa ở cổng chính đường Trương Định ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực chính được bày biện đường hoa, hồ nước, hai bên là dãy "thác hoa" chào đón người dân khi vào tham quan ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu hồ nước được cách điệu, trang trí các loại hoa ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực cổng Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là cổng Xuân ca giao hòa và Vạn mã nghênh xuân, vườn hình học, đại cảnh Tuấn mã phi vân, trục vườn Lan, vườn hoa khổng lồ. Bên cạnh đó là khu trưng bày, non bộ, cá cảnh (nhà cá); bonsai; chim cảnh, lũy cảnh; hoa ôn đới, hoa sứ; hoa lan, mai vàng.

Ở khu vực phía trái của Hội hoa xuân là "vườn ngựa", nơi có 8 chú ngựa nhập ngoại được mang từ Lâm Đồng tham gia chương trình diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế diễn ra hằng đêm.

Theo ghi nhận vào sáng nay, các công nhân đang chuẩn bị hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trước giờ khai mạc. Các vườn bonsai, kiểng tiền tỉ được bố trí trên các quầy. Linh vật ngựa ở cổng đường Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thiện hoàn toàn.

Không gian trang trí ở khu vực cổng đường đường Trương Định ẢNH: ĐỘC LẬP

Một số tiểu cảnh công viên với lối đi và cánh đồng hoa thu nhỏ ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm nhấn chính của Hội hoa xuân TP.HCM năm nay là không gian trưng bày các loại cây kiểng độc lạ ẢNH: ĐỘC LẬP

Các loại mai độc đáo được quy tụ về đây ẢNH: ĐỘC LẬP

Hàng trăm chậu sứ với nhiều chủng loại, kiểu dáng từ các nhà vườn của nhiều nghệ nhân ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực vườn bonsai non bộ độc đáo ẢNH: ĐỘC LẬP

Con đường hoa lan với nhiều chủng loại lan được mang đến từ nhiều nơi ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực cây kiểng độc lạ, với nhiều chậu phượng tím bắt mắt ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm đặc biệt của năm nay tại Hội hoa xuân TP.HCM có 8 chú ngựa được mang về từ Lâm Đồng. Những chú ngựa này sẽ trình diễn chương trình ngựa quốc tế ẢNH: ĐỘC LẬP