Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hội hoa xuân TP.HCM trước giờ mở cửa: Linh vật, vườn ngựa, kiểng tiền tỉ đã sẵn sàng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
12/02/2026 13:24 GMT+7

Trước giờ khai mạc, Hội hoa xuân TP.HCM 2026 tại công viên Tao Đàn đã hoàn thiện các đại cảnh, linh vật ngựa, vườn ngựa và hàng ngàn chậu hoa kiểng độc đáo, sẵn sàng đón người dân du xuân.

Lễ khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM 2026 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 12.2 tại cổng chính đường Trương Định, công viên Tao Đàn, TP.HCM.

Hội hoa xuân TP.HCM năm nay có nhiều thay đổi, cải tiến so với mọi năm. Tại cổng đường Trương Định (cổng chính), đại cảnh Sắc Ngọ nghinh xuân nổi bật với bộ 3 linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian này dẫn dắt người xem qua con đường Vinh quy bái tổ, kết thúc bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh Bóng câu non nước, mai vàng tiến vua, mang thông điệp về cội nguồn và sự thịnh vượng.

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 1.

Linh vật ngựa ở Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn (cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai) đã thành hình, chờ đón người dân vào tham quan từ tối nay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 2.

Bên cạnh đó là bộ linh vật 3 chú ngựa ở cổng chính đường Trương Định

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 3.

Khu vực chính được bày biện đường hoa, hồ nước, hai bên là dãy "thác hoa" chào đón người dân khi vào tham quan

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 4.

Khu hồ nước được cách điệu, trang trí các loại hoa

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực cổng Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là cổng Xuân ca giao hòa và Vạn mã nghênh xuân, vườn hình học, đại cảnh Tuấn mã phi vân, trục vườn Lan, vườn hoa khổng lồ. Bên cạnh đó là khu trưng bày, non bộ, cá cảnh (nhà cá); bonsai; chim cảnh, lũy cảnh; hoa ôn đới, hoa sứ; hoa lan, mai vàng.

Ở khu vực phía trái của Hội hoa xuân là "vườn ngựa", nơi có 8 chú ngựa nhập ngoại được mang từ Lâm Đồng tham gia chương trình diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế diễn ra hằng đêm.

Theo ghi nhận vào sáng nay, các công nhân đang chuẩn bị hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trước giờ khai mạc. Các vườn bonsai, kiểng tiền tỉ được bố trí trên các quầy. Linh vật ngựa ở cổng đường Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thiện hoàn toàn.

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 5.
Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 6.

Không gian trang trí ở khu vực cổng đường đường Trương Định

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 7.

Một số tiểu cảnh công viên với lối đi và cánh đồng hoa thu nhỏ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 8.

Điểm nhấn chính của Hội hoa xuân TP.HCM năm nay là không gian trưng bày các loại cây kiểng độc lạ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 9.
Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 10.
Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 11.

Các loại mai độc đáo được quy tụ về đây

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 12.

Hàng trăm chậu sứ với nhiều chủng loại, kiểu dáng từ các nhà vườn của nhiều nghệ nhân

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 13.

Khu vực vườn bonsai non bộ độc đáo

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 14.

Con đường hoa lan với nhiều chủng loại lan được mang đến từ nhiều nơi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 15.

Khu vực cây kiểng độc lạ, với nhiều chậu phượng tím bắt mắt

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 16.

Điểm đặc biệt của năm nay tại Hội hoa xuân TP.HCM có 8 chú ngựa được mang về từ Lâm Đồng. Những chú ngựa này sẽ trình diễn chương trình ngựa quốc tế

ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Hội hoa xuân ở trung tâm TP.HCM trước giờ khai mạc: Bên trong có gì? - Ảnh 17.

Khu trưng bày các loại gỗ theo nghệ thuật sắp đặt

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tin liên quan

Đổ xô về đường hoa 'phố nhà giàu' Phú Mỹ Hưng chụp ảnh trước giờ khai mạc

Đổ xô về đường hoa 'phố nhà giàu' Phú Mỹ Hưng chụp ảnh trước giờ khai mạc

Dù chưa mở cửa chính thức nhưng sáng nay 11.2 nhiều người đã diện áo dài đến đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 (phường Tân Mỹ, TP.HCM) vui chơi, chụp ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

hội hoa xuân trung tâm TP.HCM Công viên Tao Đàn linh vật ngựa tết bính ngọ Tết Nguyên đán Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận