Nhìn từ trên cao, đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

Chỉ còn vài tiếng nữa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc, sẵn sàng chào đón du khách. Đến sáng ngày 28 tháng chạp, toàn bộ hạng mục chính đã hoàn tất, công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để người dân TP.HCM có một không gian xuân rực rỡ và ấn tượng.

Theo ghi nhận vào sáng nay, không khí trên đường hoa Nguyễn Huệ rất khẩn trương. Các công nhân đang tập trung bổ sung hoa tươi, chỉnh sửa tiểu cảnh, vệ sinh mặt bằng và chạy thử hệ thống ánh sáng, công nghệ trình chiếu.

Linh vật ngựa được tạo hình trong tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, nổi bật ở cổng chính ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh trục đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ hướng về UBND TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên trong đường hoa, công nhân tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng trước giờ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Mô hình ngựa tại cổng chính được tạo hình trong tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, nổi bật giữa không gian trung tâm TP.HCM. Hình ảnh ngựa vàng đã phần nào hé lộ diện mạo hoành tráng của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Đoạn giữa đường hoa, nơi đài phun nước được lắp một số tiểu cảnh vườn hoa và linh vật ngựa cách điệu ẢNH: ĐỘC LẬP

Trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước ẢNH: ĐỘC LẬP

Đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ sông Sài Gòn với dàn ba linh vật ngựa chính tượng trưng cho TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với tạo hình nguyên khối vững chãi ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng trong sáng nay, người dân đã đến bên ngoài đường hoa để chụp ảnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Một số tiểu cảnh bên trong đường hoa Nguyễn Huệ ẢNH: ĐỘC LẬP

Các công nhân sắp xếp lại những chậu bông chờ ngày khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết) ẢNH: ĐỘC LẬP







