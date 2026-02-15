Nhìn từ trên cao, đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

Sáng 15.2 (28 tháng chạp), công tác chuẩn bị, triển khai các hạng mục ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã hoàn tất chờ đến giờ khai mạc.
Chỉ còn vài tiếng nữa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc, sẵn sàng chào đón du khách. Đến sáng ngày 28 tháng chạp, toàn bộ hạng mục chính đã hoàn tất, công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để người dân TP.HCM có một không gian xuân rực rỡ và ấn tượng.
Theo ghi nhận vào sáng nay, không khí trên đường hoa Nguyễn Huệ rất khẩn trương. Các công nhân đang tập trung bổ sung hoa tươi, chỉnh sửa tiểu cảnh, vệ sinh mặt bằng và chạy thử hệ thống ánh sáng, công nghệ trình chiếu.
Mô hình ngựa tại cổng chính được tạo hình trong tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, nổi bật giữa không gian trung tâm TP.HCM. Hình ảnh ngựa vàng đã phần nào hé lộ diện mạo hoành tráng của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.
Bình luận (0)